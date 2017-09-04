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Уличная мода
Анна Кузнецова, 20 лет

Анна Кузнецова, 20 лет

Фраза немецкого писателя Лиона Фейхтвангера «Талантливый человек талантлив во всем» очень подходит героине рубрики «Уличная мода». Аня учится в МЭИ на факультете дизайна интерьера, работает художником и является моделью артистического агенства Linda.

 

Брюки Antiga, майка Incity, пиджак MNG, туфли Calipso, бижутерия Zolla, сумка — подарок.

Я дополняю гардероб по настроению, бывает несколько приобретений за неделю, бывает месяц «тишины».

Любимый аромат — Boss Femme. Мой спутник уже на протяжении нескольких лет. Этот аромат полюбился мне нотками жасмина и чёрной смородины. Он наполняет меня жизнерадостностью и энергией.

Самые любимые вещи в гардеробе — самые комфортные и удобные. Есть пару свитеров H&M, которые в прохладное время не снимаю. Люблю их также за цветовое решение и фасон. И, непременно, маленькое черное платье: с ним подбираю различные комбинации в любое время года.

Мода и стиль для меня — образ жизни И в какой-то степени наука, о цветовых сочетаниях, о фасонах, выгодно подчеркивающих фигуру, о новых тенденциях в моде.

Свой стиль создаю сама, по чувствам, ощущениям. Есть идеи или вещицы, которые замечаю у других и беру себе на заметку.

Покупаю одежду не только известных брендов. Главное, чтобы было комфортно и подчеркивало индивидуальность, У меня есть вещи, сшитые на заказ.

На мой взгляд, ценность вещей определяется не их рыночной стоимостью, а той памятью, которую они хранят.

У меня практически все вещи ассоциируются с теми или иными событиями в жизни. Сложно выделить какую-то одну, самую дорогую, вещь. Порой даже что-то из бижутерии мне дороже, чем ювелирное украшение.

Из аксессуаров предпочитаю шарфы, клатчи. С их помощью можно внести разнообразие в облик или сделать акцент. Редко ношу ремешки.

Одежду подбираю по случаю и свободно чувствую себя в разных стилях. А что касается обуви, мне комфортно как в кроссовках, так и на каблуках.

Декоративную косметику в повседневной жизни стараюсь не использовать или по минимуму, а для съёмок доверяю макияж профессионалам.

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Автор: Администрация Myslo, вчера, в 10:00 +12

«Уличная мода»

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