Евгения Водяхо, 28 лет

Евгения — руководитель «Школы Скорочтения» и соорганизатор мероприятий для девушек в Туле. Наша героиня точно знает, как должна выглядеть современная женщина! Евгения поделилась своими секретами с читателями «Уличной моды».

Довольно часто покупаю одежду. Помимо необходимых сезонных покупок, регулярно поддаюсь слабостям обогатить свой гардероб новой блузкой или симпатичными сапогами.

Образ: рубашка — Aurora Firenze, ботильоны — Dorothy Perkins, сумка — Trussardi Jeans (все ламода), брюки — no name из европейского магазинчика, часы и кольцо — sunlight, шляпа — магазинчик в Тройке.

Одно время была верной поклонницей аромата DKNY Be Delicious Donna Karan, сейчас предпочтения меняются. Летом нравились сладкие Moschino и свежие Kenzo, сейчас, с началом непогоды, хочется чего-то потяжелее. Пока в поиске.

Любовь к вещам обусловлена историей их покупки. Нежно люблю те модели, что купила во время отдыха. Вот сейчас в фаворитах свитер, который привезла из Европы. Он мягкий, теплый, нежного цвета. Настоящий must-have для осени!

Ну, и как молодая мама, я ценю джинсы за возможность «надела и пошла».

Мода — это тренды, подиум и то, что нам диктуют дизайнеры и глянец.

Стиль — это твоя индивидуальность. И я абсолютно уверена в том, что быть модной намного легче, чем выглядеть действительно стильно.

Я люблю глянец и часто подглядываю образы на его страницах. Часто выручает Яна Ясная. Ей всегда можно скинуть сообщение «Помогай! С чем лучше надеть эти брюки?».

Но как правило, мой образ целиком отображает мое настроение. Хочется тепла, уюта и комфорта — я в свободном свитере и удобных джинсах. Если настроение праздничное (и это совсем не зависит от повода) — я в платье и на каблуках.

Практически не бываю в тульских магазинах, хотя не могу не порадоваться, что теперь и у нас есть многие представители масс-маркета, ради которых раньше приходилось кататься в Москву. Как правило, я заказываю вещи на ламоде. Удобно, не занимает много времени, плюс можно отыскать действительно интересные модели.

В последнее время я осваиваю идею о том, что у девушки должны быть дорогими сумка, обувь и белье. Сейчас именно на эти вещи я не жалею денег. Плюс, к дорогим категориям относятся пальто и шуба. А вот джинсы, рубашки и свитера я покупаю в масс-маркете.

Из аксессуаров питаю нежные чувства к шляпам, люблю кольца и кулоны. В приоритетах — оригинальный дизайн.

Поскольку 70% моего времени проходит в компании сына на игровых площадках, то и одежду выбираю удобную. Остальные 30% гардероба — это платья, блузки, каблуки и брюки.

Мне не важен макияж. Мой повседневный максимум — это карандаш для глаз, тушь и помада.