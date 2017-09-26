Галина Тарасова, 25 лет

В нашей рубрике, как заметили читатели, собираются не только модные и красивые, но и талантливые! Сегодня мы вам расскажем о Галине, которая работает интернет-маркетологом, а также сама шьет одежду на заказ в рамках своего маленького проекта Ember Store.

В основном, покупаю одежду по мере необходимости, но иногда случаются спонтанные покупки, как в случае с этой курткой: просто влюбилась в ее спинку. Когда есть время, шью себе сама. Например, белая рубашка моего производства.



Образ: куртка, брюки, ботинки, кольцо — Asos. Сумка молодого питерского дизайнера Christina Urusova, серьги Sunlight, рубашка сшита своими руками.

Долгое время вообще не пользовалась духами, так как не могла найти свой аромат. Сейчас пользуюсь Black Perfecto Guerlein, изюминка в том, что его аромат слегка горьковатый в то время, как большинство девушек моего возраста предпочитает сладкие духи.

К любимым вещам можно отнести то, что я ношу чаще всего в повседневной жизни: белую футболку, синие джинсы, кроссовки.

Мода — это тренды, которые транслируют дизайнеры с подиумов, однако далеко не всегда они применимы в жизни. Стиль для меня — это способ комфортно себя чувствовать и самовыражаться.

Конечно, я вдохновляюсь фотографиями других людей, например, из Pinterest, но не копирую. Я стараюсь одеваться так, чтобы мне было комфортно и чтобы я чувствовала себя уверенно.

Чаще всего покупаю на Asos, там большой выбор и можно найти действительно необычные вещи. В последнее время также нравится Befree. Базовую одежду часто покупаю в H&M.

Наверное, самая дорогая мне вещь — это мое первое маленькое чёрное платье, которая я шила сама. Это определенно та вещь, которую я шила с любовью.

Из аксессуаров обычно ношу только серьги, но иногда могу надеть кольцо или браслет. С аксессуарами всегда боюсь переборщить.

Обычно использую минимум макияжа. Могу накраситься чуть сильнее, если собираюсь на какое-нибудь мероприятие или знаю, что меня будут фотографировать.