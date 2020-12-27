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Уличная мода
Геннадий Кузин, 25 лет

Геннадий Кузин, 25 лет

Геннадий Кузин работает коммерческим директором в компании по производству и установке натяжных потолков и руководит собственной кальянной. А еще Геннадий в последнее время увлекся TikTok, где за полгода собрал почти 2 тысячи подписчиков.

Соцсети Геннадия Кузина:

 

– Одежду и обувь покупаю примерно раз в месяц в интернет-магазинах, в основном это ASOS и Farfetch. В магазины хожу редко, обычно в Москве. Больше всего люблю покупать обувь. У меня примерно 12 пар кроссовок, и все относительно новые.

Образ:
Куртка — Tommy jeans (22 000 руб.)
Футболка — Mitchell & Ness (3400 руб.)
Сумка — Louis Vuitton (139 000 руб.)
Штаны — New Era (3500 руб.)
Кроссовки — Balenciaga (64 000 руб.)
Часы — Rado (77 000 руб.)
Браслет — Alexander McQueen (34 000 руб.)

Какого-то одного любимого бренда у меня нет. Но больше всего у меня вещей бренда Tommy Hilfiger. А к масс-маркетам отношусь негативно. Считаю, что они убивают индивидуальность в стиле и образе. Можно приобретать стильные и недорогие вещи в заграничных магазинах и одеваться не так, как большинство людей.

Слово «мода» кажется мне слишком клишированным. Одежда человека должна выделять его индивидуальность, положение в обществе. В любом стиле можно выглядеть круто и необычно, независимо от того, что сейчас в моде. Но я обращаю внимание на ярких персонажей, подмечаю из их стиля то, что близко мне.

Мне близок oversize, что-то из направлений уличной моды и спортивные вещи. Иногда могу надеть casual, но предпочтение отдаю ярким вещам.

Парфюму уделяю не очень много внимания и редко его обновляю, сейчас пользуюсь Prada. А вот аксессуары люблю, особенно цепи и браслеты.

Самая дорогая вещь в гардеробе — сумка Louis Vuitton за 139 000 рублей. Самая бесполезная покупка — шапочка для плавания, так и не воспользовался ею. А самая любимая вещь — кроссовки Yeezy Boost 700.

 

В нашем блоге «Уличная мода» наконец-то появились новые лица! Но давайте будем относиться друг к другу с уважением. В комментариях запрещены оскорбления, их мы будем безжалостно удалять. Образ можно критиковать сколько угодно, а вот героя — нет.

Хотите стать героем «Уличной моды»? Пишите автору в личные сообщения или в соцсетях: ВКонтакте или Instagram.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 11:55 −4

«Уличная мода»

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