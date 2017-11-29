Юлия Головина, 23 года

Юлия Головина — основатель проекта Partytime24 — организация тематических вечеринок в Москве и в Туле. Девушка признается, что ее график расписан чуть ли не по минутам!

Очень редко удается покупать одежду. Не нравятся мне походы по магазинам априори, особенно в выходные дни, когда собирается очень много людей.

Образ:

Пальто — подарок

Сапоги — «Легкий шаг»

Кожаный рюкзак — привезен из Туниса

Гольфы — «Татьянин день»

Платье — Oodji

Портупея — wildberries



Последнее время люблю аромат 212 rose, но все зависит от настроения. Не исключено, что на особую встречу я выберу другой аромат!

Самые любимые вещи — это, конечно же, платья. Почему именно они? Платья выделяют силуэт фигуры и делают каждую девушку более женственней, чем брюки или юбка. Жалко, что многие об этом забывают!

С моей точки зрения, мода — это что-то навеянное обществом, а стиль — это уже образ жизни, твое ощущение и видение. Стиль — это сознательный выбор каждого человека и это не значит, что он правильный или нет. Поэтому судить человека по одежде или по его стилю — неправильно. Каждый выбирает то, что по душе именно ему, некоторые гонятся за модой и покупают только трендовые вещи. Но мода меняется, а стиль остается, и у каждого он свой.

Дорогие друзья, ищете свой собственный образ, не слушайте никого, радуйтесь жизни и приносите в этот мир улыбки и хорошее настроение! Это мой залог успеха и очень многих людей.

Свой образ в одежде и в жизни я создаю сама, но вдохновение придают города, атмосфера и настроение. Иногда хочется одеть что-то яркое, красочное, а иногда строгое или комфортное.

Если брать именно Тулу по гиду шоппинга, то чаще всего покупаю вещи в «Гостином дворе», в абсолютно разных магазинах. Тульскими магазинами не ограничиваюсь, часто бываю в Москве по работе, но там даже некогда по магазинам пробежаться.

Когда едем куда-либо отдыхать, обязательно привожу с собой интересные вещи: кожаные сумки, обувь, шелковые платья, аксессуары и любые приглянувшиеся мне вещицы. На самом деле, очень просто отношусь к вещам, ведь это просто «полотно». Человек сам красит одежду, а не наоборот.

Самые дорогие вещи в гардеробе — это вещи, подаренная дорогими мне людьми, а цена тут не имеет никакой значимости.

Не скажу, что я любитель аксессуара и ношу их достаточно редко, хотя у меня очень много интересного припасено!

Думаю, важен не сам макияж на девушке, а сколько подчеркнуть свою естественную красоту. Хотя я, например, очень люблю яркие цвета губной помады, не днем, конечно, а в качестве вечернего макияжа. В случае яркого цвета помады я совсем чуть-чуть подчеркиваю глаза тушью. Для меня это самый практичный макияж. А днем — все сдержано.