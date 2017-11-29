блоги
блоги
Регистрация
Уличная мода
Юлия Головина, 23 года

Юлия Головина, 23 года

Юлия Головина — основатель проекта Partytime24 — организация тематических вечеринок в Москве и в Туле. Девушка признается, что ее график расписан чуть ли не по минутам!

 

Очень редко удается покупать одежду. Не нравятся мне походы по магазинам априори, особенно в выходные дни, когда собирается очень много людей.

Образ:
Пальто — подарок
Сапоги — «Легкий шаг»
Кожаный рюкзак — привезен из Туниса
Гольфы — «Татьянин день»
Платье — Oodji
Портупея — wildberries


Последнее время люблю аромат 212 rose, но все зависит от настроения. Не исключено, что на особую встречу я выберу другой аромат!

Самые любимые вещи — это, конечно же, платья. Почему именно они? Платья выделяют силуэт фигуры и делают каждую девушку более женственней, чем брюки или юбка. Жалко, что многие об этом забывают!

С моей точки зрения, мода — это что-то навеянное обществом, а стиль — это уже образ жизни, твое ощущение и видение. Стиль — это сознательный выбор каждого человека и это не значит, что он правильный или нет. Поэтому судить человека по одежде или по его стилю — неправильно. Каждый выбирает то, что по душе именно ему, некоторые гонятся за модой и покупают только трендовые вещи. Но мода меняется, а стиль остается, и у каждого он свой.

Дорогие друзья, ищете свой собственный образ, не слушайте никого, радуйтесь жизни и приносите в этот мир улыбки и хорошее настроение! Это мой залог успеха и очень многих людей.

Свой образ в одежде и в жизни я создаю сама, но вдохновение придают города, атмосфера и настроение. Иногда хочется одеть что-то яркое, красочное, а иногда строгое или комфортное.

Если брать именно Тулу по гиду шоппинга, то чаще всего покупаю вещи в «Гостином дворе», в абсолютно разных магазинах. Тульскими магазинами не ограничиваюсь, часто бываю в Москве по работе, но там даже некогда по магазинам пробежаться.

Когда едем куда-либо отдыхать, обязательно привожу с собой интересные вещи: кожаные сумки, обувь, шелковые платья, аксессуары и любые приглянувшиеся мне вещицы. На самом деле, очень просто отношусь к вещам, ведь это просто «полотно». Человек сам красит одежду, а не наоборот.

Самые дорогие вещи в гардеробе — это вещи, подаренная дорогими мне людьми, а цена тут не имеет никакой значимости.

Не скажу, что я любитель аксессуара и ношу их достаточно редко, хотя у меня очень много интересного припасено!

Думаю, важен не сам макияж на девушке, а сколько подчеркнуть свою естественную красоту. Хотя я, например, очень люблю яркие цвета губной помады, не днем, конечно, а в качестве вечернего макияжа. В случае яркого цвета помады я совсем чуть-чуть подчеркиваю глаза тушью. Для меня это самый практичный макияж. А днем — все сдержано.

 
Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
, Фото: 16
, Фото: 17
, Фото: 18
, Фото: 19
, Фото: 20
, Фото: 21
, Фото: 22
, Фото: 23
, Фото: 24
, Фото: 25
, Фото: 26
, Фото: 27
, Фото: 28
, Фото: 29
, Фото: 30
, Фото: 31
, Фото: 32
, Фото: 33
, Фото: 34
, Фото: 35
, Фото: 36
, Фото: 37
показать все фотографии
Автор: Мария Тикунова, сегодня, в 10:16 +16

«Уличная мода»

Подписаться на обновление в блоге.

Валерия Хазанская, 18 лет
Валерия Хазанская, 18 лет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.