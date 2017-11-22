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Уличная мода
Илья Федотов, 18 лет

Илья Федотов, 18 лет

Молодой студент Илья признаётся, что очень любит хорошо выглядеть, следит за трендами и старается покупать новую одежду почти каждый сезон!

 

GUCCI GUILTY BLACK POUR HOMME — мой самый любимый аромат! Признаюсь честно, перепробовал практически всю линейку Gucci из мужской коллекции, но этот запах приятный и не такой резкий.

Образ:
Пальто — Zara
ботинки Челси из H&M
джинсы — bershka
мантия — New Yorker
майка — Zara


Самая удобная и обожаемая мною вещь в гардеробе — джинсовая куртка с элементами потертости: в ней удобно и к тому же нежарко.

Для меня мода это то, что сочетается с остальным нарядом, то, что мне нравится и в чем мне комфортно.

Мода и стиль — совместимые понятия только для тех, кто знает себя и своё отражение в одежде.

Знаю, что многие ищут вдохновение среди знаменитостей и блоггеров, но я считаю это лишним, и даже глупым, не они же ходят за тебя каждый день на учебу или даже в магазин за молоком. Одежду подбираю себе сам и советую другим делать тоже самое!

Фавориты в цене и качестве среди магазинов — Zara, H&M. И без разницы где одеваться! Слава Богу, в Туле предостаточно магазинов, где можно выбрать себе новый лук без особых усилий.

Самая удачная покупка на сегодняшний день — пальто из Zara Men (представлено на фото).

Из аксессуаров ношу часы, перстни, браслеты. Часы мне необходимы для удобства: сами понимаете, не всегда удобно достать телефон, чтобы посмотреть время. А браслеты мне просто нравятся, они иногда очень здорово дополняют образ.

Я не пользуюсь макияжем, но когда его используют девушки, мне это нравится. Если это не переходит границы!

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Автор: Мария Тикунова, сегодня, в 10:20 +5

«Уличная мода»

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Павел Тагунов, 18 лет
Павел Тагунов, 18 лет
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