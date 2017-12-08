Екатерина Лындина, 24 года

Катя — творческая и обаятельная личность, владелица студии UpGrade, парикмахер-модельер, колорист. Она знает о стиле всё!

Стабильно раз в месяц покупаю себе что-то новенькое, но хотелось бы почаще.

У меня нет определенного «своего» аромата, так как часто меняется вкус: все зависит от времени года, от настроения, образа, но чаще я выбираю между свежим и сладким ароматом. Как вы поняли, дома стоит огромное количество всяких вкусностей из духов.

Ботинки в «Бенати»; Носки, шапка, кофта — магазин «Экстра»; Штаны — «Зара»; Пальто — «Гостиный двор»; Шарф — связали в подарок; Рюкзак — «Милениум».

У меня много любимых вещей, поэтому обозначить какую-то одну я не могу, так как не люблю к ним привязываться: учусь избавляться от старых и любимых, чтобы приобретать что-то новое.

Мода, стиль и всё вытекающее из этого — самовыражение личности. Никого не слушайте и будьте собой! Одевайтесь, красьтесь, как вашей душе угодно!

Мой личный стиль — это два в одном: нахожу вдохновение и придумываю что-то своё. Из этих мыслей и убеждений и получается повседневный образ.

Если я в другом городе или стране увидела что-то крутое, то, конечно, я приобрету, но определенно пошопиться я не летаю никуда. Поэтому могу смело заявить, что я ограничиваюсь тульскими магазинами, и, честно, даже не жалею об этом!

Моя самая дорогая вещь — пальто за 20 000 рублей, которое я надела пару раз. Аксессуары я сейчас не ношу. Но на днях я купила себе деревянные сережки с радугой.

Штаны — это определенно моё, будь это лосины, брюки, джинсы, шорты. А почему они? Потому что мне так комфортно, всё просто.