Ангелина Фомина, 25 лет

Сегодня у нас в рубрике чудесная героиня, в прямом смысле этого слова! Ангелина не только красавица и стильная девушка, но и настоящая рукодельница, которая шьёт красивое женское кружевное белье (@fomee_underwear).

По магазинам и за новыми вещами хожу часто, несколько раз в месяц

Безумно люблю запах свежей выпечки, я настоящая сластена! А если из духов, то уже несколько сезонов мой любимый аромат — elie saab girl of now.

Образ:

Плащ майка и платок — asos

Сумка и обувь — mango

Очки — ray ban

Штаны — zara

Любимые вещи — это базовая белая футболка и синие джинсы скини.

Эти вещи вне времени и трендов. В них «и в пир, и в мир»!

Мода — это то, что задает тенденция в мире. Стиль — это твой личный выбор.

Безусловно создаю свой стиль я сама, но, без вдохновения никуда. Черпаю его из просторов интернета.

В большинстве случаев заказываю одежду в онлайн магазинах. Для меня это значительная экономия времени!

Самая дорогая вещь в гардеробе, наверное, шуба.

С детства люблю часы, но сейчас ношу их не так часто. А если из повседневных аксессуаров, то это сережки и улыбка! Последнее — лучшее «оружие» в любой ситуации!

Какие вещи ношу чаще всего? Тут можно пошутить про нижнее белье. Ежедневно его ношу! А сшитое своими руками, с особенной любовью!

Без макияжа я, вроде бы, тоже ничего. По крайнее мере, так говорят окружающие, но без макияжа выхожу на улицу крайне редко, хотя бывает.