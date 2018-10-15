Лазукина Кристина, 21 год

Сегодня в рубрике очень интересная творческая личность! Кристина работает фотографом и аналитиком социальных сетей. Ей слово.

В основном каждый месяц покупаю одежду, но не в формате «ой, какая курточка!», а по необходимости. Всё-таки у нас своеобразный климат, и нужда возникает переодически. Если сегодня ты можешь прогуливаться в Convers'ах, то завтра уже летишь за межсезонкой.

Образ:

Очки — Polaroid

Шляпа — AliExpress (не поверите)

Часы — Millner Co.

Кольца — всё моё, родное

Пальто — H&M

Сапоги — Stradivarius

Платье — Parisian \ Asos

А, сумка ещё — Monki

Серьги — шоурум какой-то

Колготки — Incanto

У меня нет сдвига на ароматах. Могу весь подростковый период таскать у мамы 5th Avenue Elizabeth Arden, хотя его ноты далеко не для 15-летнего подростка.



Что касается духов «за 20», когда таскать у мамы уже нельзя — это туалетная вода от Lush «Vanillary» в жидком формате. О, уверяю вас, если вы любите ваниль и его производные — вам понравится! Ноты ванили, тонки и капельки жасмина создаёт пудрово-карамельную композицию.

Мои любимые вещи — это универсальные вещи, которые в любом случае будут уместны. Обувь — Converse Chuck Taylor All-Star Classic, базовая майка черного цвета и штаны с завышенной талией. Ну, и добавим к этому повседневное, облегающее платье.

Невозможно быть стильным 24\7. Мода — это самоощущение. Лично я чувствую себя не комфортно в течении дня, если я надену «не ту» вещь. Настрой «спорт» — привет лосинам и спортивным майкам, настрой «девочка-припевочка» — привет платья, шляпки, сапоги. В последнее время мне нравится сочетать, но нет такого правила — за куриным филе только на стиле.

Моя мама, наверное, тихо радуется, что я начала носить платья, потому что до 18−19 лет — это были только штаны и майки. И при каждом посещении магазина я слышала фразу «Куда эти майки?». А потом оно как-то само меня нашло. Захотелось сочетать, импровизировать, цокать и кружиться. Креативность — это как у нас говорят на работе «врожденное». Если ты не без идейный, ты вдохновляешься стилем своих друзей, кино, которые ты смотришь, Инстаграмом, в конце концов.

В последнее время очень редко покупаю что-то оффлайн в Туле, если только это не обувь или крайне срочное. Я лучше потрачу время на доставку, чем буду слоняться по ТЦ немыслимое количество времени. Поэтому мой ответ — покупка онлайн или оффлайн, но Москва.

Без надобности иметь какие-то СУПЕР дорогие, брендовые вещи. Поэтому самой накладной покупкой вышло выпускное платье. Все остальные вещи находятся в среднем, чуть выше среднего ценовом диапазоне.

Я за адекватность и качество.

Аксессуары вообще спасают всё! Но тут я тоже за универсальность — серьги кольца, гвоздики, пару цепочек (не фанат ожерелий), чокер, и часы.

Да, определенно. Есть такие ситуации на нашем лице, которые позволяют скрыть технологии сейчас. Не надо углем накладывать тени, свеклой тереть щёки! Всё в меру, но продукты красоты уже давно апгрейднулись и я не понимаю девушек, которые пренебрегают какими-то базовыми вещами, типа консилеров и помад для бровей.

Мой макияж — это уже много-много лет стрелки, всё остальное варьируется в зависимости от моды и нужды (типа контуринга, тона, хайлайтера и так далее). Но единственное, что я никогда не предам — это подводка! Поэтому стрелки — это уже как моя визитная карточка. Их оценили и тульские визажисты, и даже московские консультанты-визажисты Mac.