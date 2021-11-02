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Тату с тульской пропиской
Ксения, 35 лет

Ксения, 35 лет

Я работаю тату-мастером. Любовь к рисованию у меня с пелёнок — начала рисовать везде и на всём, толком не умея даже разговаривать. В детстве посещала художественный кружок, потом пошла в художественную школу. В колледже училась на дизайнера, а следом поступила в Московский институт.

К этому периоду у меня уже было 3 тату. А в 2015 году я стала делать татуировки сама. ВКонтакте сделала группу и написала, что делаю тату за расходники. И дело постепенно пошло на лад.


В августе 2020 отучилась на дополнительные услуги — теперь я ещё мастер перманентного макияжа!

 

Мы возродили блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите на почту: news@myslo.ru

Фото предоставлено героем публикации:

https://vk.com/zen_charodeika

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вчера, в 15:07 +7
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«Тату с тульской пропиской»

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