Ксения, 35 лет

Я работаю тату-мастером. Любовь к рисованию у меня с пелёнок — начала рисовать везде и на всём, толком не умея даже разговаривать. В детстве посещала художественный кружок, потом пошла в художественную школу. В колледже училась на дизайнера, а следом поступила в Московский институт.

К этому периоду у меня уже было 3 тату. А в 2015 году я стала делать татуировки сама. ВКонтакте сделала группу и написала, что делаю тату за расходники. И дело постепенно пошло на лад.



В августе 2020 отучилась на дополнительные услуги — теперь я ещё мастер перманентного макияжа!

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Фото предоставлено героем публикации:

https://vk.com/zen_charodeika