Саша Томсон, 22 года
Саша работает фитнес-тренером и увлекается кулинарией.
Сколько у тебя татуировок? Десять, если считать все татуировки, составляющие рукав.
Они настоящие? Конечно же, настоящие.
Много потратил? Количество потраченых денег уже не поддаётся счету.
Было больно? Больно было и будет! Все еще впереди, но самый трэш это колени.
Что они означают? Скрытого смысла в моих татуровках нет. Вот взять портрет порно-актрисы Саши Грей — какой может быть скрытый смысл? Это просто портрет порно-актрисы.
Меня особо не достают вопросами о тату. Первая татуировка была сделана в 18 лет. Это был непонятный мастер, жуткое оборудование — без слез не вспомнишь. Эта татуировка давно перекрыта, к счастью.
Родители относятся лояльно к татуировкам.
Идеи приходят внезапно. Вдохновение — оно такое. Думаю, татуировки уместны на любой части тела. Например, небольшие, маленькие работы на лице очень доставляют — выглядит очень стильно.
Татуировка для меня — это черный цвет кожи.
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