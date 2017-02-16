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Тату с тульской пропиской
Саша Томсон, 22 года

Саша Томсон, 22 года

Саша работает фитнес-тренером и увлекается кулинарией.

вопросы, которые не надо задавать

Сколько у тебя татуировок? Десять, если считать все татуировки, составляющие рукав.

Они настоящие? Конечно же, настоящие.

Много потратил? Количество потраченых денег уже не поддаётся счету.

Было больно? Больно было и будет! Все еще впереди, но самый трэш это колени.

Что они означают? Скрытого смысла в моих татуровках нет. Вот взять портрет порно-актрисы Саши Грей — какой может быть скрытый смысл? Это просто портрет порно-актрисы.

о главном

Меня особо не достают вопросами о тату. Первая татуировка была сделана в 18 лет. Это был непонятный мастер, жуткое оборудование — без слез не вспомнишь. Эта татуировка давно перекрыта, к счастью.

Родители относятся лояльно к татуировкам.

Идеи приходят внезапно. Вдохновение — оно такое. Думаю, татуировки уместны на любой части тела. Например, небольшие, маленькие работы на лице очень доставляют — выглядит очень стильно.

Татуировка для меня — это черный цвет кожи.

 

Комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

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Автор: Виктория Ерисковская, вчера, в 14:55 +5

«Тату с тульской пропиской»

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