Саша Томсон, 22 года

Саша работает фитнес-тренером и увлекается кулинарией.

вопросы, которые не надо задавать

Сколько у тебя татуировок? Десять, если считать все татуировки, составляющие рукав.

Они настоящие? Конечно же, настоящие.

Много потратил? Количество потраченых денег уже не поддаётся счету.

Было больно? Больно было и будет! Все еще впереди, но самый трэш это колени.

Что они означают? Скрытого смысла в моих татуровках нет. Вот взять портрет порно-актрисы Саши Грей — какой может быть скрытый смысл? Это просто портрет порно-актрисы.

о главном

Меня особо не достают вопросами о тату. Первая татуировка была сделана в 18 лет. Это был непонятный мастер, жуткое оборудование — без слез не вспомнишь. Эта татуировка давно перекрыта, к счастью.

Родители относятся лояльно к татуировкам.

Идеи приходят внезапно. Вдохновение — оно такое. Думаю, татуировки уместны на любой части тела. Например, небольшие, маленькие работы на лице очень доставляют — выглядит очень стильно.

Татуировка для меня — это черный цвет кожи.

Комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.