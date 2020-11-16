Маша, 26 лет

Ребята, сегодня можно обсудить татуировки, которые делает героиня блога:



Меня зовут Маша, и мне повезло обрести работу своей мечты. Я гордо могу называть себя мастером татуировки! Очень здорово любить свою работу, с удовольствием ее выполнять и называть ее своим увлечением.

Я рисовала с самого детства на разных холстах, но около 6 лет назад я поняла, что самое интересное - научиться рисовать на теле человека. Долго и упорно добивалась хоть какого-то результата, настояла на обучении у очень хорошего мастера из Санкт-Петербурга, приехала в Тулу и открыла свою уютную студию.

Могу назвать себя универсальным мастером - выполняю работу во многих техниках, но любимые все же есть - я обожаю лайнворк, скетчи и графику. Это те стилистики, работая в которых ты получаешь удовольствие не только от результата, но и от процесса во всех проявлениях. На мой взгляд это очень стильно!

Также есть то, что меня отличает от большинства других татуировщиков - на моем собственном теле нет ни одной татуировки! Уже миллион раз слышала шутку про сапожника без сапог. И мне нравится свое тело без рисунков на нем. Нет, это не принципиальная позиция, это просто желание на данный момент.

Некоторые также спрашивают, влияет ли отсутствие на моем теле татуировок на качество исполненных мною работ. Я, конечно же, считаю, что нет! Ведь все желания украшать себя субъективны, и они никак не отражаются на твоих способностях! А что думаете вы?!

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.



Фото предоставлено героем публикации:



https://vk.com/mariekovaleva