22 марта: в Туле создано губернское общество любителей естествознания

22 марта 1910 г. в Туле было создано губернское общество любителей естествознания, которое занималось изучением природы Тульской губернии, популяризацией естественноисторических знаний о родном крае, его истории, полезных ископаемых, животных и растительном мире.

Учредителями нового общества стали губернский земский агроном А. А. Трифонов, председатель управы Н. А. Руднев, член управы В. Л. Любенков, доктора Кендо и Зажурило, преподаватели коммерческого училища Дампель и Парамонов, управляющий государственным имуществом Штурм, директор мужской гимназии Комарницкий.

Губернское по делам об обществах присутствие зарегистрировало устав нового общества любителей естественной природы 25 февраля 1910 г.

За время своего существования тульские любители естествознания подготовили четыре выпуска «Известий Тульского Общества Любителей Естествознания» и материал к пятому выпуску, на который уже не хватило денег. Издавались для широкого распространения печатные программы и инструкции для наблюдения и изучения природы и собирания коллекций по ботанике, геологии и энтомологии.

Помимо изучения природы Тульской губернии задачей Общества было распространение естественнонаучных знаний. С этой цепью устраивались публичные заседания с научными докладами, популярные лекции, экскурсии. Кроме того, при Обществе была открыта педагогическая секция по физике и химии.

Особенно выдающуюся деятельность проявил бывший председатель правления Общества В. В. Розен – лучший знаток флоры Тульской губернии. Многочисленные работы Розена напечатаны в «Известиях Общества». Причем четвертый выпуск «Известий» был посвящен исключительно его капитальному труду – «Список растений, найденных в Тульской губ. до 1916 г.».

25 мая 1919 г. деятельность Общества фактически прекратилась, потом в 1921-м работа опять оживилась. Н денег на существование и научную работу все равно не было. 8 января 1926 г. общим решением постановили ликвидировать Тульское Общество Любителей Естествознания и все его имущество (библиотеку в 889 томов и членские взносы) передать Обществу по изучению Тульского края.