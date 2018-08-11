12 августа: обыски и расстрелы в Туле

В 1918 году жить в Туле становилось опаснее с каждым днем. Случаи грабежей и убийств фиксировались каждый день. И непонятно было – то ли это законная власть грабит, то ли самозванцы.

В начале августа распространились слухи о повальных обысках, производимых некими уполномоченными на то организациями. Будто за подписью ответственных советских работников и товарища, то есть помощника председателя губисполкома Г. Каминского выдано 500 мандатов на производство обысков.

Пришлось Каминскому выдавать публичные разъяснения по этому поводу: «во всеобщее сведение, что никаких таких мандатов на повальные обыски никто не давал и ни одного распоряжения советскими органами на право обыска сделано не было, помимо обысков, которые производились в нормальном порядке ЧК по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией у спекулянтов, торгашей и контрреволюционеров, а не у рабочих и обывателей. Произведенная тщательная проверка слухов обнаружила полную их вздорность: если же у рабочих и обывателей кто-то отбирал пиджаки, подушки, деньги, белье и прочее, то это дело грабителей и бандитов».

После чего было объявлено, что всякий пойманный с поддельными документами при самочинных обысках будет расстреливаться на месте.

Темная работа провокаторов, контрреволюционеров и бандитов будет беспощадно подавлена. Всех распускающих ложные слухи с провокационной целью необходимо задерживать на месте и препровождать для выяснения личности в милицию.

12 августа 1918 г. было объявлено, что бывший председатель губернской следственной комиссии А. Ямпольский обвиняется в крупном государственном преступлении. В связи с розысками Ямпольского и шаек бандитов по городу были произведены обходы и поверка документов во всех местах скопления публики. Задержаны свыше 70 подозреваемых лиц, из них многие опознаны как известные контрреволюционеры и бандиты.

В ночь на 11 августа расстреляно семь бандитов. Среди расстрелянных известный убийца Карелин.

В воскресенье на Ряжском вокзале задержан поезд №25, на котором поймана и разоружена банда матросов. Эта банда захватила на ст. Жданка комиссара милиции к себе в вагон и, избив, на ходу выкинула из поезда. При этой шайке убийц задержаны продовольственные грузы свыше 300 пудов.

В этом же поезде в запломбированном вагоне накрыта комиссия спекулянтов мукой. Спекулянты, пользуясь мандатами ж.д. организации, везли с собой продовольственный груз в 364 пудов.

ЧК по борьбе с контрреволюцией задержала в этом же поезде много контрреволюционных офицеров.