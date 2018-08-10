11 августа: бизнес по-тульски

11 августа 1913 года «Тульская молва» рассказала о весьма своеобразном ведении бизнеса неким тульским купцом.

«Не так давно ликвидировал свои дела в Туле один местный крупный торговец. С этой торговлей имел дела другой туляк, покупая у него товар. Торговец этот, некий К-р, стал как-то случайно проглядывать счета, и что же заметил?

Что значительная часть счетов, мягко говоря, преувеличена. Счета писались так. Положим, 25 аршин по 1 р. 75 к. не 44 р. 25 к., как бы следовало, а, например, 48 р. Далее 30 аршин по 68 к. не 20 р. 40 к., а 25 р. 70 к. и т.д. Даже итог, и тот преувеличивался иногда на десятки рублей. Конечно, тогда К. не просматривал счета, а выдавал векселя по итогу, и только теперь спохватился. Если принять во внимание, что у ликвидировавшего свое дело торговца была обширная клиентура, то можно судить, какие барыши имел он со своей торговли».