13 августа: История отчаянных домохозяек по-тульски

Эту боевую историю рассказал своим читателям «Коммунар» 13 августа 1958 года. Ее непосредственные участники – неустрашимые тульские домохозяйки.

Одна из них – маляр треста «Щекингазстрой» Лидия Амелина. Выбрав свободное время, она приехала в Тулу, где зашла в магазин ювелирторга. У прилавка толпились покупатели. Внезапно девушка почувствовала, как кто-то дернул ее за чемодан. Она обернулась. Молодой парень, стоявший рядом, быстро отдернул руку и что-то передал соседу.

– Деньги украли, – вскрикнула девушка. – Отдайте!

– Какие деньги! Ничего не знаю, – и парень быстро вышел из магазина.

К пострадавшей подошла неизвестная женщина и посоветовала:

– Идите в милицию, я буду свидетелем.

Это была домохозяйка Нина Владимировна Андреева. Вдвоем они пошли в милицию и оставили там заявление.

Через несколько дней Нина Владимировна зашла в буфет треста «Тулшахтстрой» и увидела среди посетителей высокого парня, лицо которого ей показалось знакомым. Вспомнился случай в магазине ювелирторга. Она стала наблюдать за неизвестным. Тот вскоре вышел на улицу, Нина Владимировна последовала за ним. Работников милиции поблизости не было. Она следовала за подозрительным типом до ул. Гоголевской, и только там увидела милиционера.

– Это вор, задержите его, – сообщила она милиционеру.

Неизвестный был взят под ручки и отправлен в отделение. Им оказался ранее уже судимый за кражу туляк, без определенных занятий.