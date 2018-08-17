17 августа: открылся Яснополянский детский дом

17 августа 1948 года начал свою историю Яснополянский детский дом. Прошло всего три года, как закончилась война, и его воспитанниками должны были стать дети, чьи родители не вернулись с той войны.

Основателем и первым директором детского дома была Фаина Андреевна Соколова. В будущем – заслуженный учитель России, кавалер орденов Ленина и Октябрьской революции, отличник народного просвещения. Созданным ею детским домом она руководила 43 года. Это сейчас, когда читаешь все эти числа: 1948 год, 43 года, они воспринимаются уже несколько отстраненно. А тогда Фаине Андреевне и самой-то было всего тридцать. Для этих детей она должна была стать не руководительницей – мамой.

Хотя это для нынешнего поколения тридцать может быть еще не таким уж большим жизненным сроком. А в те времена люди взрослели очень быстро. Фаина Андреевна и сама была круглой сиротой – мама, крестьянка из Курской области, умерла, когда ей исполнилось семнадцать. Пошла работать в школу преподавать математику – грамотных людей не так-то много в стране, и ее начального образования вполне хватало.

Там же познакомилась с будущим супругом – Николаем Кузьмичом Соколовым. Николай Кузьмич был старше 18-летней Фаины Андреевны всего-то на четыре года. Вместе они заочно учились в педагогическом институте, вместе в 1940 году уехали работать в Алексинский детский дом; Николай Соколов – директором. Началась война, и муж погиб уже в первый год на фронте. Фаина осталась с двумя детьми – Лилей и сыном Валей. В 1942 году Алексинский детский дом разрушили при бомбежке, а в 1943-м худо-бедно восстановили. Жизнь продолжалась. В 1948-м ей поручили создать детский дом в Ясной Поляне. Создать из ничего – на этом месте тогда и был-то пустырь с полуразрушенным облупленным двухэтажном зданием.

Уже много позже московская журналистка Галина Северина в документальной повести о Яснополянском детском доме, изданной Приокским книжным издательством, напишет:

«Он действительно очень красив этот дом, расположенный на горе и видный издалека. Иные приезжие, направляясь в заповедник от развилки дорог со стрелкой «Ясная Поляна», спрашивают, не толстовская ли это усадьба?

Нет. Толстовская — за столбами-башенками, а это — детдомовская территория. Светло, просторно на ней далее в ненастные дни, будто круглый год дружит она с солнцем. Может быть, поэтому уже от решетчатых ворот, едва они вступят на широкую, залитую асфальтом аллею, посетителей охватывает особое, праздничное настроение. Все их удивляет и радует: и поэтические пушкинские фонари, прячущиеся в кронах лип, и широкие ковры цветов, не переводящихся с ранней весны до поздней осени, и удивительная чистота многочисленных дорожек, площадок, хозяйственных построек. Подумать только: ни одного сломанного цветка, ни одной брошенной бумажки! А между тем здесь бегают, играют, веселятся десятки детей. Чудо, да и только»!

Яснополянский дом задумывался как специальный дом для девочек. Тогда и образование-то было раздельное – школы для мальчиков, школы для девочек. Но у многих нашлись братья и сестры. Фаина Андреевна решила соединить их. Встречи братьев и сестер помогли отогреть души травмированных несчастьем детей.

За всю свою историю здесь выросли более трех тысяч детей. Один из самых известных воспитанников – Яков Дубровин. В 1978 году он победил на зрительском конкурсе Всесоюзного телефестиваля «Песня года», и стал известен на всю страну. Мальчика из Тулы, из Яснополянского детского дома показали во время финального концерта по Центральному телевидению, а он сам познакомился лично со многими звездами советской эстрады. И в дальнейшем выбрал артистическую карьеру – выступал с пародиями, песнями.

Тогда же, в восьмидесятые годы, шефом Яснополянского дома стал Иосиф Кобзон.

Это был известный для Тулы факт, но не публичный. Артист и сам не хотел, чтобы о его визитах и помощи кто-то писал. Произошло все очень просто.

– Когда я был на гастролях в Туле, ко мне обратились дети из яснополянского детского дома с просьбой приехать к ним пообщаться, – вспоминал Иосиф Давыдович. – Но сначала речь не шла о моем непосредственном участии в социальной жизни детского дома, это было такое, знаете, шефство, общепринятое в нашей стране, порочная система, когда «закрепляли».

А вот потом он стал, по словам воспитателей, «самым дорогим, родным здесь человеком». В качестве председателя попечительского совета, он решал все проблемы по ремонту, строительству, быту. Покупал выпускникам жилье, клал на их сберегательные книжки значительные деньги, чтобы было с чего начинать жизнь. Дважды в год приезжал сам, привозил с собой других известных артистов.

В 2006 году не стало Фаины Андреевны Соколовой. В память о ней на стене Яснополянского детского дома открыта мемориальная доска.

Сейчас Яснополянский детский дом получил новую историю. На его базе создается областной центр поддержки одаренных детей. Согласно планам, на первом этапе это будет школа полного дня для 42 одаренных учащихся девятых-десятых классов. 1 сентября этого года Центр впервые начнет свою деятельность.