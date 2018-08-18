блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
18 августа: ссора первых тульских таксистов

18 августа: ссора первых тульских таксистов

Газета «Тульская молва» 18 августа 1913 г. рассказала о ссоре на почве конкуренции первых тульских таксистов.

«Как известно, в Туле имеются два автомобиля для перевозки пассажиров, один А. Ф. Занфтлебена, а другой г. Лабозова. На почве конкуренции между шофферами автомобилей происходят постоянные недоразумения, в особенности во время стоянки около «Эрмитажа». Причем Лабозов указывает на то, что автомобиль Занфтлебена не может там стоять, т.к. он заплатил владельцам «Эрмитажа» за право стоянки автомобиля известную сумму с тем, чтобы автомобили других предпринимателей там не стояли. Разбираться во всех этих недоразумениях приходится полиции, к которой перессорившиеся конкуренты обращаются с жалобами один на другого».

Кстати говоря, стимулирование владельцев гостиниц практиковали не только таксисты. Нечто подобное делали и тульские извозчики, но с большей для себя выгодой. За предпочтение определенной гостинице они брали деньги и с ее владельцев, и с гостей города, которых доставляли сюда с вокзала – «за рекомендацию».

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:50 +6
18 августа: ссора первых тульских таксистов
18 августа: ссора первых тульских таксистов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.