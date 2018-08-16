16 августа: Тульский солдат, который и после смерти помогал брать рейхстаг

16 августа 1943 года погиб Василий Иванович Голосов, один из самых знаменитых советских снайперов. Получив ранение осколком в грудь, он умер на поле боя в разгар сражений за село Долгенькое Изюмского района Харьковской области.

Судьбе было угодно так распорядиться, что даже после своей гибели Василий Голосов продолжал сражаться с фашистами. В 1945 году Политуправление выпустило один из самых известных плакатов военного периода «Красной Армии – слава!», где настоящий русский богатырь со светлым, открытым лицом стоит у стены рейхстага, на которой написано «Дошли!» Годом ранее появился плакат с русским солдатом «Дойдем до Берлина!» И на одном, и на другом художник Леонид Голованов изобразил Василия Голосова.

Наступательной операции в районе Изюма летом 1943 года советское командование придавало особое значение. Ее целью был прорыв к реке Днепр, а также отвлечение сил противника из района Курской дуги, где проходило одно из ключевых в Великой Отечественной войне сражений. Однако наступательная операция в районе Изюма оказалась не менее кровопролитной.

Рассказывают, что бои у села Долгенькое были настолько жестокие, что нельзя было сделать и шага, не наступив на мертвое тело. Практически все село было разрушено. В Долгеньком погибло 3297 бойцов, почти все они лежат в братской могиле на территории села. Василий Голосов похоронен у хутора Пасека Изюмского района.

Только в официальных могилах на территории Изюмского района захоронено около 18 тысяч солдат и офицеров Советской Армии. Всего же, по оценкам, в братских могилах, воронках, траншеях покоятся свыше 800 тысяч советских воинов, и более 200 тысяч солдат и офицеров немецкой армии.

Большинство из них так и остались покоиться на том месте, где их застигла смерть. Тела погибших находят и в наши дни. Последнее перезахоронение 130 красноармейцев, погибших у села Долгенькое, состоялось 11 октября 2013 года. Их останки были обнаружены во время поисковой экспедиции. В те дни на Украине говорили о том, что история будет такой, какой написали ее эти люди, погибшие за Родину.

Василий Иванович Голосов родился в 1911 году в Белеве. На войне – с 23 июня 1941 года. В совершенстве овладел снайперским искусством, и был назначен командиром специально сформированной снайперской роты, в которой проходили подготовку молодые стрелки. После небольшого обучения кандидат должен был сбить три из пяти ложек, воткнутых черенками на расстоянии 400 метров.

К лету 1943 года Голосов подготовил 170 высококлассных стрелков, на счету которых было более 3000 убитых немцев. За свою работу он был награжден несколькими орденами и медалями. Сам Василий Голосов уничтожил 422 солдата и офицеров врага, в том числе 70 снайперов. Его имя значится на памятнике Тулякам – Героям Советского Союза на проспекте Ленина. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно 26 октября 1943 года.