15 ноября: «Тула» стала доступней тулякам

15 ноября 1963 г. получила дальнейшее развитие торговля в кредит. Министерство торговли РСФСР утвердило дополнительный перечень товаров, которые можно приобрести с рассрочкой платежа.

С этого дня на 12 месяцев стал предоставляться кредит при покупке телевизоров (кроме телевизоров «Темп-6», «Рекорд», «Рубин-102»), телерадиол, магниторадиол, стереофонических радиограммофонов, мотовелосипедов, а также фотоаппаратов и фотообъективов всех марок.

С рассрочкой платежа на 12 месяцев также стали давать мотороллеры «Тула», велосипеды и мопеды. Правда, первоначально кредит на них предоставлялся при условии, если покупка будет сделана до 1 апреля 1964 года.

В перечень товаров, продаваемых в рассрочку, были включены пылесосы и полотеры, меха соболя, длинношерстного кролика, суслика, крота и изделия из этих мехов, металлические кровати и прогулочные детские коляски. Кредит на эти товары предоставлялся сроком на 6 месяцев.

Была увеличена и сеть магазинов по продаже товаров с рассрочкой платежа. Кредит предоставлялся рабочим и служащим, постоянно работающим на предприятиях и в организациях, которые расположены в поселках городского типа.

Постановление правительства коснулось только горожан. Н в Тульской области, при наличии достаточного количества товаров в магазинах райпотребсоюза, с 1964 года разрешили брать товары кредит и колхозникам. Так, в январе главная областная газета «Коммунар» рассказала, в Новомосковском райпотребсоюзе «телятница О. В. Круглова приобрела в кредит гардероб, сервант, диван-кровать, а доярка М. А. Зайцева – стиральную машину».

Вообще же товары в кредит в Советском Союзе начали отпускать только с 1959 года и по специальному перечню, который утверждало правительство. Из тульской продукции кроме мотороллеров в них входили швейные и стиральные машинки «Тула». За 1961–1971 годы в СССР объем продажи товаров населению в кредит вырос почти в 3,4 раза и составил в 1971 году около 3,8 млрд рублей.

Для того, чтобы купить товар в кредит, требовалась справка с места работы. Только поступившим на предприятие она не полагалась – для выдачи справки требовался стаж на одном месте работы не менее полугода и положительный моральный облик. После чего покупатель вносил не менее четверти стоимости понравившейся ему вещи, а остальное вычитали у него из зарплаты, с небольшим потребительским процентом.