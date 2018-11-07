7 ноября: Особенности тульского правосудия

7 ноября 1913 года в Тульском окружном суде, без участия присяжных заседателей, слушалось дело по обвинению крестьян Кузиных по 89-й ст. уголовного уложения в том, что они оставили своих двух детей не крещенными по православному обряду.

На суде муж и жена Кузины заявили, что они не православные, а принадлежат к евангелическим христианам, и ссылками на тексты из Евангелия доказывали правильность своего поступка. Суть дела состояла в том, что супружеская пара оставила без крещения по православному обряду своих детей, родившихся ранее перехода родителей из православия в секту. Окружной суд признал Кузиных виновными и приговорил их к двухнедельному заключению в крепость.

В тот же день «Тульская молва» рассказала о предыдущем дне заседаний в окружном суде, на которых рассматривались мелкие преступления, без участия присяжных заседателей.

«По некоторым делам «выступал» в качестве защитника какой-то субъект, одетый чуть ли не в рубище, но это, конечно, было бы ничего, ибо «и в рубище почтенна добродетель». Но этот «защитник» был пьян до того, что едва ворочал языком и вместо пользы мог принести своим клиентам один только вред. Интересны те гонорары, которые получают подобные личности за защиту. Вчера один из мужиков горько жаловался, что «защитник» получил с него… шесть гривен, а защищать не может, так пьян».