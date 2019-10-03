3 октября: в село Сергиевское Тульской губернии прибыл Сталин

3 октября 1919 года в село Сергиевское, нынешний Плавск, в окрестностях которого проходил последний рубеж обороны красных против деникинцев, прибыл Сталин.

В Сергиевском, в главном доме усадьбы князей Гагариных, находился штаб Южного фронта. И в самом Сергиевском, и по всей Тульской губернии активно формировалось ополчение из местных жителей для борьбы с Деникиным. Положение грозило обернуться катастрофой, поэтому советское руководство стремилось обеспечить снабжение Южфронта любой ценой, даже за счет других фронтов, ставших на данный момент второстепенными.

Прибыв в Сергиевское, Сталин категорически отверг план, предложенный Реввоенсоветом Республики. По его мнению следовало нанести главный удар не через казацкие территории от Волги к Новороссийску, а со стороны Воронежа на Харьков, Донбасс, Ростов, где большевики могли рассчитывать на поддержку пролетарского населения промышленных районов, а заодно отрезать Деникина от донбасского угля.

5 октября Сталин изложил суть своего плана в письме в Москву Ленину: «…обстановка и связанная с ней группировка сил изменились в основе. 8-я армия (основанная на бывшем Южном фронте) передвинулась в район Южфронта и смотрит прямо на Донецкий бассейн; конкорпус Буденного (другая основная сила) передвинулся в район Южфронта; прибавилась новая сила — латдивизия, которая через месяц, обновившись, вновь представит грозную для Деникина силу». При этом поход на казачьи станицы может лишь сплотить казаков вокруг Деникина для защиты станиц, выставить его спасителем Дона.

«Без этого моя работа на Южном фронте становится бессмысленной, преступной, ненужной, что дает мне право или, вернее, обязывает меня уйти куда угодно, хоть к черту, только не оставаться на Южном фронте. Ваш Сталин».

В штаб Южного фронта добро на реализацию плана пришло в 3 часа ночи 9 октября. К утру, в 5 часов 25 минут, командующий фронтом подписал директиву о создании ударной группы войск для действий против деникинской армии под Орлом. Она была утверждена «членом РВС Южного фронта Сталиным, командюж Егоровым, членом РВС Лашевичем и наштаюж Пиневским». Принятие плана Сталина стало переломным моментом в Гражданской войне. Утром 11 октября Южный фронт двинулся в решающий поход Гражданской войны. Штаб из Сергиевского передвинулся в Серпухов.

Таким образом именно нынешний Плавск и, соответственно, вся Тульская губерния в каком-то смысле отстояли право советской власти на существование. Если бы Южный фронт рухнул, у нас была бы совсем другая история.

Коренной перелом, правда, случился не одномоментно. 13 октября корниловская дивизия еще захватила Орел, но это было последним серьезным успехом деникинцев. На следующий день Красная армия перешла в наступление.

В 1953 году в память об этих событиях в Плавске у вокзала ст. Паточная была установлена мемориальная доска: «Здесь с 3 по 11 октября 1919 г. находился И. В. Сталин. Им 9 октября была подписана директива революционного военного совета южного фронта о создании ударной группы войск для разгрома Деникина».

В конце пятидесятых годов эту доску убрали. Сейчас вернули вновь.