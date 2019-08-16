16 августа: какой виделась Тула будущего

16 августа 1964 г. областная газета «Молодой Коммунар» рассказала о том, какой видится Тула будущего – 1974 года.

«Это будет солнечный город. Он вырастет и вверх и вширь. Многоэтажные дома теперешних окраин – южного района, Криволучья, Заречья вольются в единый архитектурный ансамбль. На строительные площадки придет химия. Фасады, отделанные стеклопластиком, наружная облицовка, даже мебель – все это будет прозрачным, изящным, дешевым. Многочисленные тульские заводы и фабрики будут оборудованы установками кондиционирования воздуха, окружены зеленым кольцом деревьев. А рождается это будущее уже сегодня – в проектных бюро и на строительных площадках, и создаем его мы, туляки».