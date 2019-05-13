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Тульские тайны: Этот день в истории города
13 мая: Леонид Якубович прилетел в Тулу с акцией против бомбежек Югославии

13 мая: Леонид Якубович прилетел в Тулу с акцией против бомбежек Югославии

13 мая 1999 г. примерно в половине двенадцатого дня на аэродром Клоково в Туле прилетел самолет защитного цвета с красной звездой на хвосте и надписью «Миру – да». Пилотировал его знаменитый телеведущий Леонид Якубович.

Встречали гостя два вертолета. По прилету Якубович рассказал, что увлекся полетами года четыре назад. С тех пор не раз приезжал в Тулу, чтобы просто полетать. Правда, за год до этого – в 1998-м приехал на своем джипе, но уже в Туле ему дали полетать на вертолете Ми-2 – в качестве рекламной акции и пропаганды авиационных видов спорта.

Но в этот день визит знаменитости был частью миротворческой акции против военных действий в Югославии, организованной по инициативе Якубовича, в чем ведущего «Поля чудес» поддержал и мэр Москвы Юрий Лужков.

Бомбардировки Югославии силами НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года, во время войны в Косове. Только на следующий день после визита в Тулу Якубовича, 14 мая, был осуществлен удар по деревне Кориша (вблизи Призрена), населенной албанцами. По данным военного обозревателя российского информационного агентства РИА Новости Ильи Крамника, погибли 87 жителей и еще 160 получили ранения. Согласно югославской Белой книге, погибли 48 человек и не менее 60 получили ранения. 30 мая, в День Святой Троицы и большой еженедельной ярмарки, примерно в час дня, четыре военных самолета НАТО в два захода сбросили бомбы на мост в городе Варварин. В результате бомбардировки погибло 10 мирных жителей, 47 получили тяжелые ранения.

Леонид Якубович на протяжении многих лет как мог содействовал миру. Вылетал, в частности, в «горячие точки»: в Чечню, Косово, Дагестан. Там, на передовой и на блок-постах, общался с солдатами, поднимал боевой дух военнослужащих.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:58 +2
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