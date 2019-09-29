29 сентября: родился тульский губернатор Николай Зиновьев

29 сентября 1839 г. (по новому стилю) родился действительный тайный советник Николай Алексеевич Зиновьев, один из сыновей историка словесности, профессора А. З. Зиновьева. С 1887 по 1893 годы он был тульским губернатором.

Николай Алексеевич получил домашнее образование под руководством отца. А уже во взрослой жизни – образование межевого инженера, участвовал в нескольких научных экспедициях. В 1864 году перешел на службу в Северо-Западный край, был членом различных комиссий по крестьянскому вопросу и даже руководил северо-западным отделом императорского географического общества. В 1882—1884 – Сувалкский, в 1884—1887 Петроковский, в 1901—1902 Могилевский губернатор.

В 1902—1904 гг. был товарищем министерства внутренних дел при Плеве, заведовал делами местного хозяйства. В этой должности провел реформу городового управления города Петербурга (закон 1903 г.); ревизовал земские учреждения Московской и Курской губерний, отметив при этом опасность, представляемую третьим элементом.

С 1904 г. стал членом Государственного совета.

В Туле вводил в действие Положение о земских участковых начальниках. Пытался обеспечить губернию продовольствием после двух неурожаев 1891 и 1892 годов. Требовал, чтобы ему сообщали о подвигах человеколюбия, делах благотворительных, пожертвованиях. При Зиновьеве в Туле открыты детский приют, приют для малолетних преступников и училище для слепых, в Епифани – община сестер милосердия Красного Креста.

При всем при этом в среде ученых и интеллигенции особым уважением не пользовался. Л. Н. Толстой считал его карьеристом. Бюрократом называл В. В. Вересаев. В. И. Смидович и другие городские санитарные врачи не смогли убедить Зиновьева в необходимости поменять источник питьевой воды для туляков на лучший.

На посту тульского губернатора его сменил Владимир Карлович Шлиппе.