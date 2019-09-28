28 сентября: в борьбе против рок-музыки пострадали тульские музыканты

28 сентября 1984 года вышло печально знаменитое постановление управления культуры г. Москвы, которое аукнулось по всей стране. В целях усиления борьбы с влиянием буржуазной идеологии и повышения идейно-художественного уровня репертуара самодеятельных ВИА, рок-групп и дискотек, организации действенного контроля за содержанием и качеством работы этих коллективов, в постановлении рекомендовалось запретить проигрывание в г. Москве грампластинок, компакт-кассет, видеороликов, книг, плакатов и другой продукции, отражающей творчество большого списка отечественных и зарубежных групп и исполнителей.

Понятно, что под запрет попали группы «Кисс», «Секс пистолз», «Чингиз-хан», звучавший на всех дискотеках Союза, Элис Купер, Б-52, «Стикс», АС-ДС. Однако наряду с абсолютно и тогда и сейчас незнакомыми названиями и именами оказались и вполне вроде бы невинные с точки зрения идеологии Майкл Джексон, мало тогда еще кому знакомый, Хулио Иглесиас, Санта Эсмеральда. Под раздачу попал даже «Пинк Флойд» с альбомом 1983 года.

Понятно, что одновременно с иностранцами возник и немалый список отечественных групп, подавляющее большинство которых ничего не скажет не то, что современному, а и меломану того времени – например, «Автоматические удовлетворители» и «Уличная канализация» из Ленинграда, которых по факту и тогда-то стоило запретить хотя бы из-за идиотского названия. Зато были и те, кто очень-очень скоро возглавит всевозможные хит-парады – группы «Браво», «Примус» с Юрием Лозой, «Альфа», «Аквариум», «Пикник», «Наутилус», ДДТ, «Кино».

В списке отечественных исполнителей оказалась и питерская группа «Мифы», хорошо тогда знакомая как бывшая рок-группа «Савояры», некоторое время работавшая в Тульской филармонии.

Приказ был настолько секретным, что еще несколько лет ходил по рукам в размноженном на печатных машинках виде, да и сейчас читать его весьма забавно. Но года через два он утратил актуальность. В связи с перестройкой практически все запрещенные стали разрешенными. Хотя по выходу за нарушение приказа налагался штраф в размере трех месячных окладов или лишение свободы на срок до двух лет.

Последствием тех гонений стал и альбом с танцевальной музыкой популярной тульской группы «Красные маки», в то время уже прост «Маки», под названием «Звездный дилижанс». Он уже готовился к выходу на фирме «Мелодия», но вдруг в нем распознали слишком явное влияние буржуазной музыки. Что, собственно, было похоже на истину – «Сосед-математик», например, уж очень походил на модную «Абракадабру». В итоге одна из лучших работ ансамбля «Красные маки» была уничтожена, а будущий диск стал магнитоальбомом, и в таком виде сохранился до наших дней.

Кстати, на аватарке прилагающегося видео совсем другие «Красные маки» – раннего состава. В записи «Звездного дилижанса» принимали участие Руслан Горобец, солист Тарас Петриненко и многие другие замечательные музыканты.