4 октября: в Плавске прошли всесоюзные соревнования пахарей

4 октября 1969 г. в Плавске, на поле областной опытной сельскохозяйственной станции поселка Молочные дворы прошли третьи всесоюзные соревнования пахарей.

Между прочим, при всей кажущейся советскости таких соревнований, придуманы они были далеко от СССР. Первые всемирные соревнования прошли в Канаде в 1953 году. Вторые в следующем году в Ирландии, в них впервые принимали участие женщины – они боролись за титул Королева плуга. В настоящее время в состав Всемирной пахотной организации, созданной в 1952 году, входит более 30 стран, среди которых Россия, США, Австралия, Канада, ЮАР, Новая Зеландия, а также страны Европейской пахотной федерации. В 2016 году в Йорке (Великобритания) прошел самый масштабный чемпионат мира по пахоте. Его посетило рекордное количество зрителей – 283 тысячи человек.

В СССР впервые разыграли звание чемпиона страны в Подмосковье в 1967 году. Посвящен тот турнир был 50-летию Октябрьской революции. В 1968 году финал всесоюзного конкурса механизаторов проходил в Эстонии. А в 1969 году – в Тульской области.

В третьем всесоюзном чемпионате трактористов-пахарей приняли участие представители всех советских республик, от каждой из которых было по три пахаря – двое мужчин и женщина. Исключение составила лишь РСФСР, приславшая две команды – шесть пахарей. Исключение было вполне закономерное. Велика республика, в ней много самых разных природно-климатических зон. Для того, чтобы попасть на финал все участники должны были победить на первенстве в колхозе или совхозе, затем на районных, областных и республиканских соревнованиях.

В команде России был и прославленный пахарь из щекинского ордена Ленина колхоза «Новая жизнь», победитель областных и зональных соревнований РСФСР Алексей Новиков.

Также показать свое мастерство приехали два молодых пахаря из Венгрии Шандор Эрден и Ласло Шинко.

В десять утра начался парад открытия, после которого главный судья – заместитель министра сельского хозяйства СССР А. В. Кардапольцев подал команду поднять флаг соревнований. Эта честь была предоставлена чемпионам страны предыдущего года, трактористам Е. К. Низовских из Калининградской области, В. С. Планкову из Курганской области и Герою Социалистического труда Е. Р. Каштановой из Ульяновской области.

Прозвучали традиционные приветственные речи, после которых последовала команда «По машинам!». Участники быстро последовали к новеньким, с иголочки, тракторам – синим «Беларусям» и оранжевым ДТ-75, которые пришли в Молочные дворы прямо с конвейеров Волгоградского и Минского заводов.

Через некоторое время по радио прозвучала новая команда: «Завести машины!». В 11.30 в небо взвилась ракета – сигнал старта. 47 машин начали пахоту.

На каждого участника была отведена делянка площадью 0,4 гектара. Для разметки и вспашки отведено 80 минут. В кинохронике, правда, утверждалось, что 100 минут, но в любом случае хотя в обычных условиях за это время можно вспахать и больше.

В оценку качества входили десять показателей: качество выполнения свала, соблюдение заданной глубины вспашки, ширины захвата плуга, прямолинейность вспашки, выровненность поверхности (слитность), качество развальной борозды и многое другое.

В составе судейской коллегии – 26 опытнейших специалистов Министерства сельского хозяйства СССР. Им помогали 120 студентов Тимирязевской сельскохозяйственной академии и учащиеся Богородицкого сельскохозяйственного техникума.

Абсолютным чемпионом 1969 года стал тракторист из Калининградской области колхоза имени Гурьева Алексей Низовских. Его тут же попросили подняться на пьедестал почета. Главный судья увенчал победителя лентой чемпиона, вручил золотую медаль победителя конкурса и золотую медаль ВДНХ СССР. На втором месте механизатор из Эстонии Кустас Лунд, на третьем – Алексей Новиков из колхоза «Новая жизнь» и литовец Брониславас Жвиряла, которые набрали одинаковое количество очков. Все четверо получили призы – мотоциклы.

Среди женщин лучшими были дамы из Прибалтики. Победу одержала литовка Зося Мацкевичюте. Второе место у эстонки Хилья Кээс, на третьем – латышка Илга Свилпе.

Среди молодых механизаторов победу одержал восемнадцатилетний комсомолец Михаил Лукин из совхоза «Абаканский» Красноярского края. До конкурса он отработал на тракторе всего-то один год. Были награждены памятными медалями и памятными призами и гости из Венгерской республики.

О конкурсе рассказал популярный киножурнал «Новости дня». В приложенном видео он начинается примерно на отметке 7 минут 18 секунд.