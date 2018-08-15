15 августа: книжная ярмарка в кремлевском саду

15 августа 1958 года в тульском кремлевском саду открылся традиционный книжный базар, который проходил в рамках месячника по улучшению книжной торговли. Кремлевский сад, кстати. в тот год именовался садом оружейников, поскольку над ним шефствовал оружейный завод. Вот что писали об этой ярмарке в газетах.

«Открытие было объявлено на 11 часов, но торговля книгами началась значительно раньше. Уже к десяти часам утра территорию базара заполнили многочисленные посетители. Школьники и студенты осадили отдел учебников, торговля которыми сразу же пошла весьма бойко. До занятий в школах осталось 15 дней, и те из ребят, кто еще не приобрел нужных книг, воспользовались базаром. Здесь же они покупали ручки, карандаши и перья.

Взрослые покупатели выбирают книги в отделах социально-экономической, политической и художественной литературы. Многие интересуются книгами о вселенной, о советских спутниках Земли и о событиях на Ближнем Востоке.

Из новинок художественной литературы активно раскупаются книги «Заре навстречу» Вадима Кожевникова. «Избранное» Леонида Соболева, новые произведения Николая Тихонова, Бориса Полевого, Сергея Михалкова и других советских, а также зарубежных писателей.

На базаре много книг для малышей: сказки, стихи, рассказы, и это хорошо. К сожалению, в продаже почти нет приключенческой литературы».