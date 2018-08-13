14 августа: тульский Лас-Вегас в дни получек

14 августа 1913 года «Тульская Молва» рассказала о весьма своеобразных клубах любителей азартных игр под открытым небом.

«Пользуясь хорошими днями, зареченские и чулковские жители устраивают на пустырях оригинальные клубы под открытым небом.

На лужайку обыкновенно собирается человек десять-пятнадцать, причем в отдалении ставятся «махальные», предупреждающие о появлении полиции. Играют преимущественно в штос в засаленные до невероятности карты, причем, конечно, многие проигрываются до нитки, тут же закладывают снятые с себя сапоги, и, конечно, опять-таки проигрываются. Особенно азартно играют в дни получек, причем часто случается, что к игроку пристают матери или жены с просьбою дать денег на хозяйство, но, обыкновенно, их гонят прочь и несчастные уходят.

Сыскная и наружная полиции за последние дни часто делает облавы на такие клубы, но предупрежденные «махальными» игроки удирают заблаговременно, зачастую оставляя на земле рассыпанными карты и деньги. Иногда такие игроки, войдя в азарт, не замечают приближающейся полиции и тогда их задерживают для привлечения к ответственности».