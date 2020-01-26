26 января: в Туле решили закрыть вытрезвители

26 января 2005 г. городская Дума постановила закрыть все четыре тульских вытрезвителя. Таким образом была поставлена окончательная точка в истории этого заведения.

Первый приют для опьяневших был открыт в Туле в 1904 году. При его основании имелась в виду исключительная цель – лечение только сильно опьяневших, доставляемых полицией. Протрезвившимся субъектам перед оставлением лечебницы выдавались ломоть хлеба и кружка чаю. Позже для больных некоторых категорий была установлена плата по 20 копеек в день за стол и лечение. Кушание бралось из дешевой городской столовой. Но больные со средствами могли сами покупать съестные припасы.

Именно это и было настоящим открытием. В Туле не просто отрезвляли, но и лечили. У нас была первая в России амбулатория для алкоголиков. Лечили алкоголизм в основном гипнозом. Правда, давалось это непросто. На некоторые особо сильные натуры приходилось тратить по 35-40 минут. Поэтому более, чем пять сеансов в день ни один врач не мог осилить.

Исцелялись в приюте не только рабочие. 1 августа 1905 года сюда поступил некий помещик из Алексинского уезда, который самозабвенно бухал целых пятнадцать лет, а в последние годы особенно яростно, выпивая до трех бутылок водки в день да еще не менее пяти бутылок пива к ним. Сдали помещика на излечение, разумеется, родственники. Сам бы не доехал. Лечили месяц, потом вернулся в свое поместье. Уверял, что больше не пьет. А вот еще один «интеллигентный алкоголик» после курса лечения, уехал в Орел, но периодически возвращался – для прохождения повторных курсов. Никак не мог завязать. В общем первый или не первый был в России тульский приют для опьяневших, но в Орле в то время и такого не было.

В 1930 году в Туле открыли, похоже, первый в СССР вытрезвитель. В годы войны его закрыли, и вновь это заведение заработало в 1953 году.

В новые времена содержание вытрезвителя стало нерентабельным. Хотя проблема продолжала оставаться актуальной. В 2004 году тульские вытрезвители приняли около 6 тысяч посетителей, а по данным наркологического диспансера в городе на учете состояли более 35 тысяч алкоголиков. Высвободившиеся после решения о закрытии 12 миллионов рублей должны были направить на выплаты льготникам. Это тогда было крайне актуально – кипели страсти вокруг монетизации льгот.

Закрылись вытрезвители, правда, не в том 2005-м, а лишь спустя несколько лет.