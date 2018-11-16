16 ноября: в Тулу приехал президент России Борис Ельцин

16-17 ноября 1993 года в Тулу во второй уже раз приезжал Борис Ельцин. Правда, в отличие от 1991 года, уже в статусе президента России.

С погодой не повезло – был мороз. Программа пребывания началась с Ясной Поляны, куда в час дня прилетел вертолет, на борту которого находился президент, которого встретили цветами и хлебом-солью.

В Ясной Поляне, как признался Борис Николаевич, до этого дня он не бывал. «Но, как всякий русский, я должен посетить эти святые для всех россиян места», – заметил он. И добавил: «Я пригласил сюда глав администраций многих областей и краев России для того, чтобы они на примере Тульской области могли ознакомиться с решением непростых проблем конверсии. Третье, я буду в воинских частях для того, чтобы ознакомиться со степенью их боевой подготовки и надежностью защиты российских рубежей».

В пятнадцать часов Ельцин был уже на заводе «Штамп», где была запланирована встреча с директорами заводов по вопросам оборонки и конверсии. Здесь же, рядом с заводоуправлением, была развернута выставка мирной продукции тульских предприятий, меняющих свой профиль в соответствии с конверсией ВПК. В самом помещении работала аналогичная экспозиция, но уже предприятий всей России.

«Задача, которую ставит президент, – рассказывал, дожидаясь главу государства директор «Штампа» В. Митин, – чтобы у нас было достаточно оружия, а все остальное было направлено на товары для народа».

Тезис этот в то время был крайне актуальным и популярным. Да, вошли в историю смешные конверсионные чайники со свистком, которые выпускались передовыми предприятиями, поставлявшими еще вчера лучшее в мире оружие, но в целом отечественные заводы пробуксовывали именно в этом. На сломе эпох промышленность больше ничего не умела качественно производить, кроме ракет.

Позже в своих комментариях для прессы Ельцин было достаточно критичен, заметив, что его пока не могут удовлетворить темпы конверсии. «Около сорока предприятий оборонного комплекса РФ так и не приступили к реализации конверсионных мероприятий. Одна из причин этого – в слабой координирующей роли правительства». При этом он подчеркнул, что систематически задерживается направление выделенных кредитов и дотаций предприятиям, которые осуществляют конверсию. «Моя позиция была и остается прежней. В условиях ограниченных финансовых ресурсов единственный реальный путь – это переход от массовой поддержки предприятий оборонного комплекса вообще к поддержке конкретных экономически обоснованных конверсионных проектов».

Президент также сообщил, что до сих пор министерство обороны РФ не провело полной аттестации мобилизационных запасов, не изъяло устаревшее вооружение и технику, хронически запаздывает в доведении до конверсируемых предприятий государственного оборонного заказа. И поставил задачу перед министерством экономики в ближайшее время заняться изучением внутреннего и внешнего рынка с тем, чтобы предоставить широкое поле для применения продукции и технологий конверсируемых предприятий.

Тульское совещание было закрытым, прессу на него не пустили. А по горячим следам основные прозвучавшие здесь президентские тезисы озвучил пресс-секретарь Вячеслав Костиков:

Президент пришел к выводу, что, несмотря на сложности, конверсия в целом идет, а качественный сдвиг состоит в том, что коллективы и руководители оборонных предприятий очевидно поняли – возврата к прямому дотированию, к дешевым кредитам, то есть назад, не будет, а потому начали активно проявлять инициативу в конверсии. Ставится задача при общем сокращении оборонного производства не сокращать долю исследований на научные исследования.

В текущем году доля гражданской продукции составит две трети от общего объема производства оборонных отраслей. Оборонный комплекс должен работать на экономических принципах, то есть добиваться самоокупаемости, рентабельности и давать прибыль, а не быть бременем для налогоплательщиков. В нем также необходимо ввести систему контрактов, как в армии, которая давала бы возможность платить хорошие деньги крупным специалистам.

За ошибки приходится платить высокую цену. Мы сократили продажу российского оружия на мировых рынках, убытки исчисляются десятками миллиардов долларов. А между тем у России есть возможность бороться за мощное возвращение на мировые рынки оружия и стесняться этого не нужно – обычный товар, обычный бизнес. Все торгуют оружием. Существует только один барьер для ограничения экспорта вооружения, вполне нормальный и цивилизованный, – международные договоры, подписанные Россией, что эта торговля не будет направлена на распространение оружия и напрямую поступать в регионы напряженности. Президент является сторонником того, чтобы снять ненужные ограничения на экспорт оружия.

Также в Туле прошло совещание с главами администраций областей центра и юга России о подготовке к референдуму по новой Конституции РФ и выборам в Федеральное собрание.

В программе пребывания значился безусловный по тем временам митинг, где президент ратовал за демократию, ругал коммунистов и обещал, что в скором времени наступит полное благополучие. «Меня предупреждали, что жители Тулы в какой-то степени сдержанные, спокойные, – заметил потом Ельцин. – Их трудно разогреть. Сегодня разогрелись быстро, особенно на митинге. Спасибо».

Фото из архива Андрея Лыженкова.