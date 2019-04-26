26 апреля: первого чемпиона России по шашкам из Тулы лишили звания мастера

26 апреля 1899 года (по некоторым данным 24-го) родился Георгий Иванович Крылов – тульский оружейник, первый чемпион РСФСР по русским шашкам. Он был участником пяти чемпионатов СССР, девяти финалов первенств РСФСР, серебряным призером в составе команды Тульской области I командного первенства РСФСР. Георгий Иванович трижды побеждал в первенствах Тульской области, девять раз становился чемпионом Тулы.

К шашкам он пристрастился на оружейном заводе, куда поступил в шестнадцатилетнем возрасте учеником гравера после окончания ремесленной школы. Среди мастеровых эта игра пользовалась большой популярностью, вот и новичка к ней приобщили. Хотя по-настоящему постигать теорию Крылов начал только в 1926 году.

В декабре 1928 года на первый чемпионат РСФСР по русским шашкам приехали двенадцать сильнейших спортсменов – в основном чемпионы крупных промышленных центров России. Крылов на этом турнире набрал 9 очков из 11 возможных. Выступил настолько мощно, что опередил ближайшего преследователя – чемпиона Ленинграда Вольвича на два очка. Для такого короткого турнира это очень много.

Журнал «Кузнец», издававшийся в Туле, писал: «Надо заметить, что для Тулы победа Крылова – это огромное достижение, так как Москва, желая иметь за собой первенство, выслала на турнир мастера Руссо, который, однако, оказался во второй половине турнирной таблицы».

На обложке первого номера журнала «Шахматы и шашки в рабочем клубе» за 1929 год был помещен портрет тульского шашиста и его краткая биография. В самой статье, в частности, говорилось о том, что «...игра тов. Крылова, несмотря на его молодость, отличается величайшей уверенностью и точностью. В чемпионате РСФСР он дал ряд интересных партий, характерных для его стиля игры. Будем надеяться, что в ближайшем чемпионате СССР, право на участие в которой завоевано им в чемпионате РСФСР, он выступит во всеоружии своих прежних достижений и еще раз докажет силу своей игры».

Через два года на IV чемпионате СССР по русским шашкам, проходившем в Москве, впервые участвовал представитель Тулы Г. Крылов. На предварительном этапе он не проиграл ни одной партии и вместе с многократным чемпионом Москвы Н. Кукуевым стал победителем одной из полуфинальных групп. Но в главном финале, куда вышли 18 лучших игроков, сказалась усталость: за двадцать дней Крылов провел 29 партий. В итоге он все равно занял 14 место из 39, и намного превысил установленную мастерскую норму. Так Георгий Крылов стал первым мастером в истории шашечного спорта в Туле.

Но после того успеха он фактически исчез из больших турниров. И даже более того – неожиданно было лишен мастерского звания. На представленном здесь фото из газеты «Коммунар» 1947 года, указывается, что в Тульском доме учителя проходит полуфинал первенства СССР. Встречаются кандидат в мастера Г. Крылов Тула и мастер СССР Б. М. Блиндер Киев.

Правда, долгое время причины, по которым был так сурово наказан Георгий Иванович, оставались неизвестными. Свет на эту историю пролил один из старейших шашистов Тулы Николай Петрович Воронцов, с которым встретились большой любитель этой игры, узловский поэт Николай Боев и тульский шашист М. Романов. По рассказу Воронцова, Крылов был удивительно спокойным, выдержанным, душевным человеком. Георгия Ивановича можно считать основным тренером-общественником всех довоенных и послевоенных шашистов. Но он был всю жизнь верующим. И по чьему-то доносу в тридцатые годы его лишили звания и, по сути дела, отстранили от больших соревнований именно по причине религиозности. Такие вот сложные были времена. Сам Георгий Иванович, кстати, в разговорах никогда не сетовал на ту несправедливость, под которую он когда-то попал.