24 сентября: в Туле отметили 60-летие советского цирка

24 сентября 1979 г. в Туле поздравляли друг друга с 60-летием советского цирка, в связи с чем прошло большое торжественное собрание с участием коллектива артистов и сотрудников цирка, руководителей областных и городских партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций, представителей трудовых коллективов области.

Тула по праву считается одним из основателей именно советского цирка.

После 1917 года в стране были национализированы три цирковых здания – два московских: Саламонского и Никитина, а также цирк в Туле, который стал государственным уже 27 февраля 1918 года. Однако бывший цирк Саламонского на Цветном бульваре не мог работать, потому что кресла и скамьи зрительских рядов оставались разбитыми со времен митингов 1917-1919 гг. Поэтому в Москве оставался действующим только манеж бывшего цирка Никитиных на Триумфальной площади – в здании, в котором сейчас располагается Театр сатиры.

Однако работать в национализированных зданиях было некому. Большинство пережидающих голодное и опасное время артистов не спешили возвращаться в Москву. Проблемы создания советского цирка, формирования нового советского артиста долгое время оставались на уровне получения декретов. Даже на торжественном спектакле в Первом госцирке, посвященном десятилетию государственных цирков, то есть в 1928 году, из двадцати номеров восемь были иностранными.

Между тем тульский цирк работал, и здесь, например, гастролировала звезда циркового искусства того времени клоун Виталий Лазаренко.

Но по каким-то причинам 60-летний юбилей отмечали не в 1978, а в 1979 году. Выступавшие говорили о значительном вкладе коллектива тульского цирка в развитие советского циркового искусства. Ведь именно в Туле родились и были поставлены два варианта уникальной в мировой практике программы «Цирк на льду», Конный цирк Михаила Туганова, героические пантомимы «И арсенал, и щит России» об обороне Тулы в 1941 году, «Помните!»», уникальный «Цирк на воде», абсолютно новаторские «Русские самоцветы», программы «Широка страна моя родная», «Хан Гирей», акробатический аттракцион «Масленица».

Когда в 1971 году было утверждено переходящее Красное знамя Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры, именно тульский цирк вместе с Большим театром Союза ССР первым был удостоен этой награды.

На юбилейных торжествах ему были вручены грамота и приветственный адрес ЦК КПСС и облисполкома, почетная грамота Союзгосцирка, приветственные адреса и сувениры от многих организаций и предприятий Тулы.

После официальной части состоялось большое цирковое представление, в котором приняли участие артисты из самодеятельных цирков Дворца культуры профсоюзов, Дворцов культуры тульских и узловских машиностроителей.