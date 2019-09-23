23 сентября: открылось кафе «Тулица»

23 сентября 1989 года в Заречье на улице Володарского (нынешняя Демидовская) открылось новое кафе «Тулица». По тому времени, не избалованным сервисом и широким выбором подобных заведений, это стало значительном событием для города. Здесь были хорошее обслуживание, со вкусом подобранное эстетическое убранство и большой ассортимент предлагаемых блюд.

Несомненная особенность «Тулицы» была еще и в том, что впервые, с момента проектирования до заключительных отделочных работ, подобное заведение делалось исключительно силами одного предприятия – машзавода. Все занятые в строительстве заводские службы продемонстрировали свой высокий профессиональный уровень.

Заводские столяры выполнили строительные работы, связанные с изготовлением планшетов, пристенных витрин, барных стоек, служба реконструкции занималась изготовлением и монтажом нестандартного оборудования, в которое входили стеллажи, мойки, фуршетные столы.

Столы-трансформеры или, как тогда их называли, универсальные столы, которые могли подниматься, увеличивая количество посадочных мест, также были абсолютной новинкой своего времени. В обиходе ведь для этих целей использовались неподъемные столы-книжки. Спроектировали трансформеры, равно как и декоративные люстры, заводские конструкторы.

Меню нового кафе разрабатывалось также специалистами заводского комбината питания. Были в нем и фирменные блюда – рулеты и мороженое «Тулица».

В первые годы после открытия здесь проводились молодежные дискотеки – куда в то время без них, а также свадьбы, юбилеи и прочие торжественные мероприятия.