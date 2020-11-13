Спроси меня: Я посетила автостопом 50 стран!

Друзья, в нашем блоге «Спрашивай» вопросы герою задаете вы, читатели.

Сегодняшняя наша героиня — тулячка Ольга Варегина, которая автостопом посетила около 50 стран. Оля совершила кругосветное путешествие за полтора года, побывав на четырех континентах — в Евразии, Северной Америке, Южной Америке и Африке. В основном девушка путешествовала одна, но в некоторых странах у нее появлялись попутчики, которых она искала в группах «ВКонтакте».

Почитать подробнее о путешествии Ольги можно здесь.

Первые вопросы — от Myslo.

1. Почему путешествуешь именно автостопом?

— Не ради экономии денег, а ради большого количества эмоций и приключений, которые не получишь никаким другим способом. А еще для меня это свобода. Никогда не знаешь, кого встретишь в пути, насколько интересным и веселым окажется водитель. Иногда водители сами предлагают заехать посмотреть на интересные достопримечательности, если они по пути. Порой мы с попутчиками оказывались в уникальных местах, в которых бы никогда не побывали при других обстоятельствах.

2. Сколько в среднем тратишь денег, чтобы колесить по одной стране?

— Во время кругосветки я поставила себе цель – проехать страны с бюджетом пять евро в день плюс перелеты между континентами. Я тратила столько денег в течение полутора лет.

3. Не страшно садиться в машину к незнакомым людям?

— Страшно только в первые разы, когда нужно преодолеть те самые общественные стереотипы, что это должно быть страшно. Хочу подчеркнуть слова «должно быть страшно». Нам об этом говорят именно окружающие люди, никто при этом не объясняет, почему так должно быть. Да, в первую очередь в голову приходит тема с криминалом. Можно зайти на сайт МВД России, где приведена статистика. Так вот, преступления на дороге – это 1% или даже меньше от общего количества. Встретить маньяка или грабителя гораздо больше шансов в своем районе. Большинство преступлений сейчас происходит в интернете.

4. Страна, которая больше всего поразила? И чем?

— Моя любимая страна — Англия. Она разнообразная, притом что она маленькая. Там особенная энергетика, которая притягивает людей во все времена. Еще Мексика запала в душу своей самобытностью, уникальной культурой. Понравились Колумбия, Сингапур, Таиланд.

На ваши вопросы Оля ответит в комментариях в течение двух дней. Спрашивайте!

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