Спроси меня: Я эвакуаторщик
Друзья, мы возрождаем блог «Спрашивай». В чем суть? Вопросы герою статьи задаете вы, читатели.
Сегодняшний герой рубрики — эвакуаторщик Дмитрий Рудаков. О нем Myslo уже рассказывал в статье здесь. Но у вас возникло так много вопросов и споров об этой профессии, что мы решили дать вам возможность самим пообщаться с Димой. Вперед, в комменты!
Первые вопросы — от Myslo.
1. С каких улиц чаще всего приходится эвакуировать машины?
— В основном, это Красноармейский проспект, улица Советская, ул. Пирогова — возле рынка.
2. За что эвакуируете?
— Остановка и стоянка с нарушением ПДД. Сюда входит парковка на тротуаре, на месте для инвалидов, стоянка вторым рядом и др.
3. Сколько автомобилей в день увозите на штрафстоянку?
— Один эвакуаторщик, в среднем, 7 машин увозит.
На ваши вопросы Дмитрий ответит в комментариях в течение двух дней. Спрашивайте!
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