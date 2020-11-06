Спроси меня: Я эвакуаторщик

Друзья, мы возрождаем блог «Спрашивай». В чем суть? Вопросы герою статьи задаете вы, читатели.

Сегодняшний герой рубрики — эвакуаторщик Дмитрий Рудаков. О нем Myslo уже рассказывал в статье здесь. Но у вас возникло так много вопросов и споров об этой профессии, что мы решили дать вам возможность самим пообщаться с Димой. Вперед, в комменты!

Первые вопросы — от Myslo.

1. С каких улиц чаще всего приходится эвакуировать машины?

— В основном, это Красноармейский проспект, улица Советская, ул. Пирогова — возле рынка.

2. За что эвакуируете?

— Остановка и стоянка с нарушением ПДД. Сюда входит парковка на тротуаре, на месте для инвалидов, стоянка вторым рядом и др.

3. Сколько автомобилей в день увозите на штрафстоянку?

— Один эвакуаторщик, в среднем, 7 машин увозит.

4. Как реагируют водители, когда видят, что их транспортное средство увозят?

— Кто-то смеется, с самоиронией воспринимает, мол, вот я лопух, проехал, знак не увидел. А кто-то начинает матом крыть. Самая распространенная «отмазка» у водителей — «Да я вообще на пять минут тут припарковался!» Но, конечно, в большинстве случаев это неправда. Частенько бывает, что водители бегут за эвакуатором.

На ваши вопросы Дмитрий ответит в комментариях в течение двух дней. Спрашивайте!

Друзья, обратите внимание, что комментарии жестко модерируются. Флуд и обсуждения, не касающиеся героя публикации, удаляются. Только вопросы и ответы на них.

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Если хотите стать героем рубрики, пишите мне, Кристине Вернигориной, в личные сообщения на сайте или на почту kristina@myslo.ru.