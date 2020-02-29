Как правильно купить комнату в коммунальной квартире

Перед покупкой – нужно проверить продавца, советует Кадастровая палата по Тульской области. Достаточно запросить выписку из реестра недвижимости, она определяет, владеет ли покупатель на праве собственности комнатой, как самостоятельным объектом недвижимости, или же является долевым собственником в праве общей долевой собственности на квартиру или комнату в коммунальной квартире.

Помните, вы не на первом месте, сособственники жилья имеют преимущественное право покупки. Продавец должен озвучить условия продажи соседним владельцам, если они отказываются приобретать комнату, продавец свободен в действиях и имеет полное право на продажу комнаты.

Не забудьте, что с 31 июля 2019 года нотариальное удостоверение не требуется при заключении сделки по отчуждению или ипотеке долей в праве общей долевой собственности недвижимость, если сделка проводится одновременно всеми сособственниками.

Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми участниками долевой собственности (сособственниками) без исключения.

После покупки, Вам нужно оформить право собственности на нее: предоставьте в орган регистрации прав документы, являющиеся основанием для перехода прав собственности в результате сделки, и квитанцию об оплате госпошлины).