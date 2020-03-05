Кто заплатит штраф, если пассажир авто не пристегнулся

Пассажир – это полноправный участник дорожного движения, а значит он как и водитель обязан следовать Правилам дорожного движения. Пристегиваться ремнями безопасности во время движения обязывают ст. 2 и 5 ПДД и пассажира, и водителя. Обе статьи распространяются на все транспортные средства, оборудованные ремнями безопасности, в том числе такси и маршрутные микроавтобусы.

Однако ответственность за то, что пассажир не был пристегнут во время движения несет водитель. Именно на него будет выписан штраф в размере 1000 рублей (согласно статье 12.6 КоАП РФ), если сотрудник ГИБДД зафиксирует данный факт. Водитель должен убедиться, что соблюдены все требования по безопасности, и только после этого отправляться в путь.

Но это не означает, что пассажир, пренебрегший мерами безопасности, останется безнаказанным. В соответствии со ст. 12.29 КоАП РФ штраф предусмотрен и на пассажира, не посчитавшего нужным пристегнуться ремнем безопасности – 500 рублей. Причем, если в машине было несколько пассажиров-нарушителей, то такую сумму заплатит каждый из них.

Если же, не дай бог, машина с непристегнутыми пассажирами попадет в ДТП и те пострадают, то материальную ответственность, моральный ущерб, расходы на их лечение и прочее будет оплачивать водитель, который взял на себя риск везти непристегнутых пассажиров.