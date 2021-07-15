Как поставить недвижимость на кадастровый учет

«Как поставить на учет дом и участок?». Такой вопрос нам задали читатели.

О порядке постановки на кадастровый учет объектов недвижимости рассказывают специалисты ФГБУ «Федеральная кадастровая палата

Росреестра» по Тульской области.

Участки и строения учитываются в государственном реестре. В законе есть понятие кадастровый учет — комплекс действий, по постановке на кадастровый учет недвижимого имущества. Чтобы оформить документы на земельный участок и полноправно распоряжаться им недостаточно иметь одного лишь свидетельства о праве собственности. Участок должен быть учтен в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), расссказала Кадастровая палата по Тульской области. Порядок постановки на кадастровый учет земельного участка таков: · Обращаемся к кадастровому инженеру с документами на участок · Координаты участка уточняются кадастровым инженером · Кадастровый инженер формирует межевой план на основе представленных документов · Межевой план в электронном виде сдается в МФЦ для регистрации

МФЦ отправляет документы в орган регистрации

Проверка достоверности представленных сведений

В МФЦ приходит результат: участок поставлен на кадастровый учет или учет приостановлен до внесения дополнительных документов · В зависимости от результата — выдается выписка ЕГРН о постановке на кадастровый учет, либо документы отправляются кадастровому инженеру на доработку. Постановка на кадастровый учет здания, помещения или сооружения (жилого дома, бани, гаража, квартиры, комнаты и даже линии электропередач) осуществляется посредством подготовки технического плана.

Порядок постановки на кадастровый учет строения (здания, дома, части дома):

Возведение строения

Обращение к кадастровому инженеру с документами Выезд геодезистов на участок — измерения для привязки дома к земле

Подготовка технического плана с учетом требований закона (это может выполнить исключительно кадастровый инженер)

Передача технического плана вместе с заявлением в МФЦ

Отправка документов в орган регистрации на проверку (посредством многофункциональных центров)

Постановка на кадастровый учет в органе регистрации

Присвоение новому дому кадастрового номера

Выдача выписки ЕГРН на руки собственнику.

Специалист в области кадастра подскажет, какие документы необходимо предоставить и каков порядок действий в каждом конкретном случае.