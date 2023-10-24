Почитать и обсудить: где в Туле найти книжный клуб?

Тульский писатель Александра Бруй – о том, как сделать Тулу читающим городом

В последнее время набирают популярность книжные клубы. В Туле их несколько. Участники одного из них читают новейшую литературу и имеют возможность напрямую пообщаться с авторами обсуждаемых произведений. Мы поговорили с куратором книжного клуба «Наши дни» в «Октаве» Александрой Бруй. Александра – редактор и современный писатель. Её рассказы публиковались в журналах «Знамя», «Esquire», «Большой город» и других. В мае 2023 года Александра вошла в лонг-лист премии «Лицей».

– Как возник книжный клуб?

– Это была идея руководителя проекта «Книги на «Октаве», не моя. Пишущие люди ведь очень закрытые, они избегают публики и предпочитают рассуждать письменно, «сидеть в бочке». Но меня пригласили как человека, который хорошо знаком с литературой XXI века. В «Октаве» уже был клуб детской литературы и клуб классической. Я какое-то время думала, смотрела, что уже есть, опрашивала читающих знакомых и друзей, чего им не хватает или хотелось бы от книжного клуба.

Волновалась, потому что, во-первых, писателю ведь гораздо привычнее варить в голове какие-то мысли, а сидеть в коллективе и обсуждать — не очень комфортное занятие. Во-вторых, хотелось сделать действительно что-то интересное. Плюс все мы учились в школе, многие травмированы необходимостью говорить о том, что имел в виду автор. Интерпретировать сюжет так, а не иначе. Хотелось даже отдаленно избежать такой истории. В общем, кажется, получилось создать комфортное пространство читающих (и обсуждающих) людей. Хотя первые пять минут встречи по-прежнему — самые волнительные.

– Почему именно такое название – «Наши дни»?

– Я долго думала, а потом оно случайно пришло. Кажется, в нем есть такая двойственность. С одной стороны, мы говорим о литературе, которая делается сегодня, в наши дни. С другой, это о сообществе людей, которые «создают» наши общие дни с литературой. Ведь те, кто читают много, собираются в круг и говорят о прочитанном, – это всё равно немножко странные люди, в хорошем смысле. Они предпочли бытовым и любым другим важным делам разговоры о книжках. Нашли время после работы, тряслись в автобусе или трамвае, выключили телефон, сели обсуждать. Это в наши, и без того суетные, дни.

– Как выбираете произведения и авторов для встреч?

Я слежу за тем, что происходит в книжной среде, что издают, что отмечено литературными премиями и так далее. Множество каналов, издательств — ты всё время в курсе. Правда, когда у тебя есть задача вести клуб, ты следишь за этим и читаешь, параллельно спрашивая себя: «Это было бы интересно обсудить?» Кроме всего прочего, книга должна мне нравиться – тут такой, конечно, личный фактор играет. В начале ты вообще не знаешь, что нести в клуб, и равняешься только на себя. Но потом проходит два, потом три месяца, и есть постоянные участники, возникает суперсила — ты начинаешь читать книгу их глазами в том числе. Полифония такая. Очень крутой навык.

– Как попасть к вам в клуб?

Мы собираемся раз в две недели, по средам в 19:00. Вход бесплатный. Анонсы публикуются в группе «Октавы» «ВКонтакте». А еще у нас есть секретный чат в Телеграм. Мы там шутим и советуем друг другу интересные статьи вокруг прочитанных книг.

– А фестиваль «Наши дни» как-то связан с клубом?

– В рамках «Книг на «Октаве» делается множество разных проектов, и фестиваль – один из них. Он посвящен современной литературе, поэтому и название удачно перекочевало сюда. Организаторы позвали разных писателей, преподавателей, кураторов различных институций. Были и авторы, чьи произведения мы обсуждали в клубе, это Даша Благова (роман «Южный ветер») и Кирилл Рябов (сборник рассказов «Лихо»). Связан или нет — мне кажется, связан.

– Как думаете, стоит ли в Туле чаще проводить подобные фестивали?

– Конечно, да. Всегда хочется, чтобы было больше людей, больше интереса, больше книжных клубов и фестивалей. Но дело в том, что мы все не очень привыкли к такому роду мероприятий. Мы довольно неизбалованная публика в этом смысле. Например, в Санкт-Петербурге или Москве книжные и литературные фестивали — обычное дело. Радуюсь, что и у нас тоже начало такое происходить. Фестивали объединяют вообще всех: книги, авторов, издателей и читателей.

Мечтаю, чтобы и для туляков такие мероприятия стали приятным привычным досугом. Потихоньку тоже начнём привыкать. В книжный клуб тоже странно или страшно идти в первый раз. Ты туда придёшь, а там какие-то люди, ты их не знаешь, скажешь что-то, еще подумают, ты какой-то не такой, не так понял, не то вычитал. Все не так, конечно. Никто на тебя специальным образом не смотрит, и говорить ничего не надо, если не хочется. В общем, если бы фестивалей было бы больше, может быть, и людей бы шло больше. И приезжали бы к нам, из соседней Москвы, например.

Автор: Светлана Терновенко