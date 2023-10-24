Бровист с образованием юриста: как в 23 года зарабатывать по 100 тысяч в месяц

Виктория Титова - мастер перманентного макияжа, ей 23 года. И 2,5 из них она работает в бьюти-сфере.

– Так получилось, что у меня есть диплом о среднем профессиональном образовании. Я юрист. И сейчас заканчиваю РПА (Российскую правовую академию службы безопасности РФ).

Мои родители консервативных взглядов на жизнь, и уж точно не представляли свою дочь мастером перманентного макияжа. Я считаю, что родителей надо радовать нашим образованием - это их вклад в нас. Нет, меня не заставили учиться, я изучала юриспруденцию с удовольствием. Просто нашла себя раньше, чем получила образование. А когда проходила юридическую практику, поняла, что это не женская профессия.

Поэтому буду развиваться как мастер перманентного макияжа.

Моя работа приносит мне удовольствие. Это творчество и так я реализую себя как личность. Ну и еще это довольно приличный доход. В среднем выходит около 100 тысяч в месяц.

На первый взгляд может показаться, что я получаю деньги за «просто так» - так говорит большинство моих знакомых, но это заблуждение. Чтобы иметь стабильный заработок в этой сфере, нужно немало усилий. Находить клиентов, вести социальные сети, делать процедуру.

Я подстраиваюсь под комфортное посещение клиента. Рабочий день может начаться в 9.00, а закончиться в 00.00. Иногда у меня нет перерыва, чтобы просто поесть. Бывает, я работаю без выходных.

Принимаю не более 4-х клиентов в день. Конечно, устаю, особенно спина, так как я работаю в сидячем положении и с определенной постановкой руки. Но все это я могу назвать приятной усталостью, так как занимаюсь любимым делом и получаю хорошие деньги.

Мне нравится заниматься именно перманентным макияжем - это усовершенствованная техника всем известного «татуажа». У нее есть, на мой взгляд, большое преимущество - новые техники ПМ безопасны. Мастер работает на качественных минеральных пигментах, которые не вызывают аллергических реакций, не дают инверсию цвета спустя время. В отличие от татуажа, который из коричневого или черного превращается в синие, зеленые и желтые цвета. Минеральные пигменты со временем полностью выводятся из кожи. А сама процедура безболезненна. Ну еще один аргумент – ПМ сэкономит вам деньги. Если ходить к бровисту ежемесячно, то вы потратите порядка 18.000₽ за год. А средний чек на ПМ около 5000 руб. И результат будете «носить» 1,5-2 года.

Я избирательна в плане клиентов, так как ценю свои нервы и силы, которые вкладываю для того, чтобы давать людям качество и достойный, ухоженный внешний вид. В эту профессию я пришла для реализации себя и комфортного внутреннего состояния. Раньше я работала в найме и поняла, что общаться с грубыми людьми и зарабатывать чужому дяде – это не моё. Хотелось быть самой себе хозяйкой и общаться с приятными девушками, которые будут уходить от меня с восторгом и благодарностью. Если ко мне приходят грубые, наглые, не ценящие меня, мое время, мой труд, люди, то я вежливо, но быстро отправляю их к другому мастеру. Без капли сожаления.

Автор: Анна Кузнецова