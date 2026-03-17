Как детский инклюзивный театр «Радуга» меняет жизни своих актеров

«Радуга» работает в Туле с 2016 года. За это время команда помогла многим детям с ограниченными возможностями прикоснуться к творчеству.

Жанна Веденкина — создатель и художественный руководитель театра. Именно она разработала программу, по которой обучаются юные актеры «Радуги». Как же проходят их занятия?

Все начинается с разминки

Мы решили прийти в театр и своими глазами увидеть, как занимаются ребята. В этот раз здесь довольно людно. Дело в том, что сегодня проходит открытый урок, поэтому помимо юных актеров в зрительном зале сидят их родители.

До начала занятия одни ребята повторяют слова, другие общаются с друзьями или родителями.

Наконец заходят опоздавшие мальчики. Как настоящие взрослые, они здороваются с товарищами за руку. Но их приветствие мягко прерывает преподавательница:

— Ребята, мы начинаем! Сегодня артикуляционную разминку проведет… Софья.

— О как! Я и не ожидала, что буду ее проводить, — удивленно говорит высокая рыжая девочка.



Софья Цаканян.

После артикуляционной разминки по программе идет чтение скороговорок. У девочки Даши диагноз «синдром Дауна». Обычно ей тяжело дается говорить быстро. Она выходит рассказывать две скороговорки. И сегодня у нее получилось их прочитать четко и почти без запинок.

— Молодец! — хвалят ее Жанна и руководитель организации «Мы вместе» Татьяна Вербицкая.

Весь зал аплодирует Даше. Под подбадривающие аплодисменты счастливая девочка возвращается на место.

Но репетировать все еще рано. Молодые актеры должны размяться перед своей постановкой. Они все выходят на сцену и начинают хаотично ходить, стараясь не врезаться друг в друга и соблюдая скорость.

— Мы занимаемся по системе Станиславского, — объясняет Жанна. — сейчас ребята выполняют броуновское движение. Это упражнение, которое помогает освоить свободу перемещения в пространстве. Я могу ускорить их шаг, а могу замедлить. А также могу дать им любое задание. Ну, например… Второй шаг, очень холодно!

Ребята замедляются и начинают дрожать. Теперь они идут медленно и показывают, что им очень холодно. Подобные упражнения Жанна дает еще несколько раз.

В театре занимаются и обычные дети. Их преподаватели ласково называют «маячки».

— «Маячки» очень помогают нам на репетициях. Они ставят ребят в нужное место, подсказывают слова, — рассказывает Жанна.

Несколько ребят помогают друзьям встать на свои места. Делают они это спокойно и заботливо. И после этого начинается репетиция…

Как начиналась «Радуга»

В 2015 году Жанна Веденкина и несколько родителей создали организацию семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями «Мы вместе». Там они могли поддерживать друга, помогать, заниматься со своими детьми. Сама Жанна тоже растит дочь, у которой диагностировали аутизм.

— Именно при общении с другими родителями я узнала, что их детей не хотели брать в различные кружки. Даже на платных занятиях им давали понять, что такие ребята там нежелательны, — объясняет Жанна.

В этом же году она впервые увидела выступление подростков с аутизмом в одном из театров. Это и вдохновило ее на создание своей студии для детей с ограниченными возможностями. Остальные родители из организации поддержали эту идею.

И вот в 2016 году новый театр распахнул свои двери для юных актеров. Для того чтобы поставить первый спектакль, родители сначала привлекать волонтеров.

— Мы думали, что им как волонтерам будет интересно с нами работать. Но после нескольких репетиций мы поняли, что это далеко не так, — рассказывает Жанна. — Мы даже нашли педагога, который был готов заниматься с нашими детьми, но после первого же занятия…

— Нет, все-таки с третьего. Она два занятия выдержала, а на последнем сказала, что больше не может, — смеясь, поправляет Татьяна.

— Да. Но это правда сложно, когда человек ни разу не сталкивался с особенными детьми, — говорит Жанна.

Тогда она сама стала собирать материал:

— Я пошла учиться в наш Тульский колледж культуры и искусств на режиссера. Именно там узнала и про броуновское движение, и про основы театрального искусства.

Так, по зернышку, я собирала материал для обучения наших деток. И мне удалось разработать свою программу. Мы занимаемся именно драматическим искусством.

Самыми первыми актерами театра стали дети активных родителей из организации «Мы вместе». Конечно же, возникали и сложности в обучении особенных детей.

— К нам ходят дети с разными диагнозами, — рассказывает Жанна Веденкина. — Но сложнее всего работать именно с аутистическими расстройствами. Чтобы такой ребенок сосредоточился на мне как на преподавателе, чтобы он слушал, приходится тратить много сил. У нас есть и такие детки, которые за месяц могли привыкнуть к нашим занятиям, и такие, которые до сих пор адаптируются. Но принцип нашей работы прост: сразу на сцену! Он может играть без слов, просто делать что-то пластическое. Но так ребенок будет привыкать к сцене и зрителям.

«Все чудесатее и чудесатее»

Сегодня на занятии ребята будут репетировать постановку «Алиса в Стране чудес». Они уже сели на свои места в зрительном зале и готовятся. Им помогают их родители.

— Сегодня репетируем кусочек с Картами и Гусеницей. Актеры, выходите на свои места, — говорит Жанна Веденкина.

Алису играет девочка Дарина. Внешне она очень похожа на свою героиню: пшеничные волосы, голубые глаза и небольшой рост. У девочки нет отклонений, она — «маячок». Пока что Дарина еще сама учится актерскому мастерству, поэтому Жанна иногда подсказывает ей, как правильно сыграть свою роль.

По сценарию Алиса впервые встречается с Гусеницей. Ее играет Наташа, у которой серьёзные нарушения опорно-двигательного аппарата, поэтому на сцене она сидит на стуле. Девочки начинают играть. Наташа старается изобразить Гусеницу загадочной и спокойной.

— Дам тебе один совет: выход всегда находится там же, где и вход… — протяжно проговаривает актриса.

И тут появляется Чеширский кот. Сегодня в него перевоплотился Владислав. Жанна находится рядом со сценой и внимательно наблюдает. Она периодически дает советы ребятам:

— Коты вот так не ходят. И проговаривать фразу нужно протяжно.

Мальчик слушает советы и сразу же меняет интонацию и свою походку.

— Здесь нужна еще амплитуда, добавь ее. Повторяй за мной, — Жанна показывает, как именно стоит играть эту сцену.

После советов преподавателя диалог Кота и Алисы действительно стал лучше.

— Молодцы! — подбадривает актеров Жанна.

Осталось сыграть последнюю сцену в этом кусочке. Три Карты — Тройка, Пятерка и Двойка — уже на сцене. Они красят розы и ругаются между собой. Тройку играет дочь Жанны — Софья Цаканян.

— На этом все. Спускаемся, отдыхаем, — говорит Жанна.

Зал аплодирует юным актерам, а ребята расходятся на небольшой отдых. Сегодня они еще будут репетировать другой спектакль — «Облака». А там им предстоит петь и танцевать.

Родители с большим интересом наблюдали за своими детьми. Каждый из них, конечно, улыбался. Одна мама поддерживала своего сына из зала, шепотом проговаривая реплики мальчика. Возможно, он этого не видел, так как был занят игрой, но точно чувствовал поддержку родного человека.

Как театр помогает своим актерам

У каждого актера в этом театре, конечно, есть своя история. Бабушка Саши Фетисова поделилась с нами, как они попали в «Радугу».

Татьяна Ивановна и Саша узнали о театре пять лет назад, когда были в лагере. Именно там они познакомились с Жанной Веденкиной.

— Ему здесь очень нравится, — с улыбкой говорит Татьяна Ивановна. Жанна Владимировна учит ребят правильно говорить, произносить свои реплики, вести себя на сцене. Но самое главное — она учит их дружбе.

Раньше Саша плохо говорил. У него не получалось общаться с другими детьми. Поэтому театр, где как раз развивают речь, стал спасением для мальчика.

— А когда мы попали в театр, вот эта сплоченность и дружба смогли раскрыть Сашу. Ведь дети здесь очень добрые, — объясняет бабушка. — Он стал очень много разговаривать, стал отзывчивым. Театр избавил его от зажатости.

У Саши есть и любимая роль.

— В новой постановке у него роль Мышки. Ему она очень нравится — там он и танцует, и поет. Еще в «Алисе в Стране чудес» он играет стражника. Там Саша уже охраняет свою королеву, поэтому более серьезный, — смеется Татьяна Ивановна.

Бабушка Дани Кубарева тоже рассказала о том, как театр помог ее внуку. Его семья переехала в Тулу из ДНР в 2014 году. С Жанной Владимировной они познакомились, когда мальчик был в первом классе.

— Так вышло, что Даня и дочь Жанны Владимировны учились в одной школе, — объясняет Нина Викторовна. — На тот момент ее студия еще не работала. Поэтому когда театр только открылся, мы были среди первых.

Нина Викторовна считает, что мальчику очень помогло окружение в театре:

— Он стал больше общаться, отвечать на вопросы. Даня теперь не боится выступать на сцене. А Жанна Владимировна к каждому может найти подход. Наши дети ее понимают, не боятся. Могут даже сказать, что им не нравится. Она прислушивается к ним и сразу решает проблему.

Даня любит играть, даже дома перед зеркалом он повторяет слова и готовится к репетициям. Еще у мальчика есть необычный талант.

— Я могу назвать ему любую дату, допустим, 13 февраля 2020 года, и спросить, какой это день недели. Он с легкостью его называет. Еще и скажет, что мы делали в этот день. Мы были в шоке, когда это узнали. Всегда было интересно, как он это помнит, что там у него в голове… — задумчиво объясняет бабушка. — Мы называем его «ходячий календарь».

Но театр меняет жизнь не только особенных ребят, но и обычных, или, как их здесь называют, нормотипичных.

— К нам ходила одна девочка. Она была волонтером только для того, чтобы получить баллы. Это было видно. Ей не от души хотелось тут быть… — вспоминает Татьяна Вербицкая. — Но потихонечку она стала привыкать. И мне кажется, эта девочка начала действительно получать удовольствие от того, что играет. У нее очень изменилось отношение к нашим ребятам. Было видно, что ей нравится с ними общаться, несмотря на их недостатки здоровья.

По-моему, главное, что может быть в жизни обычного человека, это научиться воспринимать особенности таких людей как что-то естественное.

Обычных деток театр учит ответственности. Вот даже наша маленькая Таечка переживает перед выступлениями больше всех. Потому что нормотипичные дети осознают, что перед ними большой зал, много зрителей, — говорит Жанна.



Тая.

Репетиция подошла к концу. Ребята и их родители уже собираются домой. Перед уходом мы решили задать необычный вопрос Жанне и Татьяне:

— Говорят, что театр начинается с вешалки. А с чего начинается ваш театр?

— Конечно же, с желания помочь своим детям. Потому что мы видим результаты нашей работы — это изменение состояния детей. Хочется хоть что-то им дать, чтобы в дальнейшей жизни они были самостоятельными и умели общаться.

P. S. Театру очень необходима и помощь волонтёров: музыкантов (вокал), актеров, режиссёров. Если у вас есть желание присоединиться к команде «Радуги», звоните по тел. 8 953 964-94-38.

Автор текста Елизавета Крысина, студентка направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Фото Анастасии Терехиной и из архива театра «Радуга».