Кто живет в зооуголке Белоусовского парка?

Мы сходили в гости к обитателям зоопарка и посмотрели, как у них проходят первые весенние дни.

В будний день я и фотограф отправились в зооуголок в Центральном парке. Повезло, что все дорожки были почищены, а тропинки протоптаны. Подходя к зооуголку, мы заметили несколько белок, поедающих орехи.

Встретила нас приятная женщина за кассой, которая продала два билета со скидкой по студенческому. Около входа висел список животных зимней экспозиции, информация о посещении, а рядом, в сугробе, пряталась мемориальная табличка: «Живой уголок создан в 1975 году коллективом Туламашзавода по инициативе Бочарова Адольфа Аркадьевича». Именно благодаря ему жители и гости города могут посмотреть на разных животных и узнать про них интересные факты на экскурсиях.

Первыми нас встретили фазаны. Каждый вид сидел в отдельном вольере, на которых висели небольшие таблички. На них было немного написано про самих птиц: где обитают, чем питаются, какого размера.

Золотой фазан, например, родом из Китая, а серебряного можно встретить во Вьетнаме и Таиланде.

Но даже с табличками, на которых были фотографии птиц, нам было сложно отличить виды друг от друга.

Один фазан с коричневым брюшком сидел ближе остальных и поначалу с интересом смотрел на нас. Показалось, что он даже начал позировать для более удачного снимка. Серебряный, белый и золотой сидели на жердочках под крышей. Детально рассмотреть каждую птицу не выйдет, ведь помимо сетки стоит дополнительное ограждение.

Чуть дальше вольера с фазанами — домашние гуси. Они сразу нас заметили и побежали посмотреть поближе, кто же к ним пришел. Как только мы подошли к сетке, птицы сразу начали гоготать, привлекая к себе внимание.

Гусей получилось рассмотреть ближе всех остальных обитателей зооуголка. Один из них усердно старался просунуть клюв в сетку.

Когда мы уже собирались идти к следующим птицам, гуси загоготали громче. Мы решили, что так они попросили нас еще ненадолго остаться. Приз зрительских симпатий определенно достался домашним гусям.

Радует, что на вольерах висят предупреждающие таблички: «Сладости и сдоба сокращают животным жизнь» и «Осторожно, хищники». Они предотвращают травмы как посетителей, так и самих животных. Если очень захочется покормить их, то нужно проконсультироваться с сотрудником и узнать, чем лучше порадовать конкретное животное или птицу.

Дальше наше внимание привлекли утки мандаринки. Называются они не из-за сходства с цитрусовыми, а потому что окрас самца напоминает пышную одежду китайских вельмож — мандаринов. В вольере было достаточно много птиц. Самцов от самок мы смогли отличить одним взглядом. Мальчики были очень яркими, девочки же выглядели весьма скромно. Они все бегали по вольеру, играли друг с другом, периодически подходя перекусить к кормушке. Мы решили, что отдадим им звание «Окрас года».

Помимо безобидных и домашних птиц, в зооуголке есть и хищники, которых совсем не хочется злить. Так, мы увидели беркута. Выглядел он очень грозным. Да и смотрел на нас весьма сурово. На этом моменте мы даже обрадовались, что трогать обитателей зооуголка запрещено. На табличке, висевшей на вольере, прочитали, что беркут может лететь со скоростью 320 км/ч. Электричка, например, едет в два с половиной раза медленнее.

Он точно заслужил звание «Мистер суровый взгляд».

Гуляя по зооуголку, мы постоянно думали, не мерзнут ли сейчас животные. Как они так спокойно переносят зиму и раннюю весну? Мы пообщались с Кристиной Заикиной, руководителем отдела зоослужбы.

— Все домики у нас с обогревателями или стационарной системой отопления. Частично вольеры на зиму загораживаются от ветра и снега. Мы внимательно подбираем рацион зверей: увеличиваем порции, добавляем больше белка. Очень важно следить за подстилкой, ведь зимой земля остывает, и от нее идет холод.

В этом году были очень сильные морозы, из-за которых мы переместили водоплавающих птиц в теплые домики на воде. Наши сотрудники каждый день меняют животным подстилки и обязательно кормят. Это достаточно трудоёмкий процесс, но благодаря ему животные у нас остаются здоровыми и счастливыми.

— Кристина, что интересует больше всего самых юных посетителей зооуголка?

— По весне у нас вылупляется много цыплят, которых мы потом выставляем на экспозицию. Детям очень интересно наблюдать за еще маленькой курочкой. Так родители им показывают и объясняют, как появляются цыплята. В теплое время года малыши, наблюдая за нашими козами, могут узнать, откуда берется молоко. Зооуголок в основном ориентирован на знакомство детей с животными и природой.

Мы пошли дальше гулять по зооуголку, где нас уже ждали обитатели побольше. Первыми увидели коз. Их вольер отличался от предыдущих по размеру, он был гораздо просторнее. Животные, никуда не торопясь, жевали сено. В одном вольере было три козы — две домашние и одна карликовая камерунская.

Потребовалось немного времени, чтобы привлечь к себе их внимание. Но камерунская коза ни на секунду не отвлеклась от обеда. Возможно, на этой неделе ей привезли особенно вкусное сено.

Одна из коз даже как будто улыбнулась нам, пока чесала брюшко. Радовались они нашему присутствию недолго. Примерно через пять минут козы продолжили жевать свое сено дальше. Их мы наградили званием «Самый лучший аппетит».

Одними из самых милых обитателей зооуголка считаются кролики. Мы заметили четыре вольера с ними: от достаточно крупных особей до карликовых. Они все спокойно лежали, прижавшись друг к другу. Но один ушастый дремал отдельно от сородичей.

Больше всего нам понравились декоративные кролики, которых все привыкли видеть в зоомагазинах.

Так спокойно и невозмутимо они спали, не обращая на нас внимания. Затем проснулись и захотели полакомиться свежей морковкой.

Если птицы еще летали по вольеру, играли друг с другом и ворковали, то кролики сохраняли железное спокойствие. Казалось, что они поймали дзен. За кроликами можно наблюдать очень долго, особенно если ушастые начнут играть и бегать по вольеру. Но сегодня мы решили отдать им премию «Мистер сон».

В конце зооуголка нас уже терпеливо ждал шетлендский пони. Сначала он стоял далеко от ограждения, но будто понял, о чем мы говорили.

— Было бы хорошо, если он встанет поближе, чтобы его заснять, — сказала фотограф Лиза.

После этой фразы пони подошел к ограждению и начал позировать. К нему же присоединилась косуля из соседнего вольера, которая тоже хотела попасть на фото.

У нас не получилось посмотреть на всех обитателей зооуголка. Пока в Туле держится холодная погода и снег, некоторые животные живут в помещении, например: енот носуха, эму, лебеди. Но когда в город придет тепло, они смогут вернуться в свои вольеры и дальше радовать посетителей.

Также в зооуголке висят несколько коробок для благотворительности «Я помогаю животным». Желающие могут улучшить условия обитателей. В зооуголке содержат более 250 животных, порадовать можно каждого.

Автор текста Дарья Мошкина, автор фото Елизавета Парфенова, студентки направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.