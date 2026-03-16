Константин Райкин и «созидательный мат»: актер представил свою первую книгу в Ясной Поляне

15 марта в Доме культуры «Ясная Поляна» с аншлагом прошла встреча «Книга, диалог, поэзия», на которой народный артист России представил свою книгу «Школа удивления. Дневник ученика».

У входа в зал за полчаса до начала собираются люди. На столах в буфете — чай из самовара и свежая выпечка. У прилавка с книгами — небольшая очередь: из рук в руки переходят рукописи актера и режиссера Константина Райкина и его матери, актрисы Руфи Иоффе.

Кто-то листает страницы прямо у стола, кто-то обсуждает спектакли, а кто-то просто рассматривает обложку. Женщина в изумрудной рубашке с красными цветами, едва купив книгу, сразу открывает ее и начинает читать, улыбаясь, словно не может дождаться начала встречи.

Гостей приглашают в зал. Люди рассаживаются аккуратно, стараясь не мешать соседям. Аншлаг здесь неслучайность: билеты на встречу были раскуплены всего за два часа. Организаторам даже пришлось добавить вторую встречу — интерес к разговору с артистом оказался огромным.

На сцену выходит народный артист России Константин Райкин и журналист и театровед Анна Ананская. Именно она ведет разговор — формат встречи напоминает публичное интервью.

Райкин признается, что идея книги возникла у него давно, но именно Анна взяла на себя организацию процесса и буквально за два года помогла актеру довести замысел до результата. Речь идет о книге «Школа удивления. Дневник ученика».

Константин Аркадьевич сразу уточняет:

— Это не мемуары. Это просто мысли, события из жизни, рассказы о режиссерах и писателях, с которыми мне посчастливилось работать.

И добавляет с присущей ему иронией:

— Эти мысли — за пределами откровенности. Не предельно откровенные, а запредельно.

Отвечая на вопрос о том, каково ему теперь быть писателем, Райкин лишь улыбается:

— Никакой я не писатель, я читатель. Для меня это новое ощущение — «вышла книга». Конечно, мне приятно. Но я нетщеславен и несамолюбив. Пик моей популярности далеко позади. Всенародной любовью обладал мой отец.

Речь, конечно, идет о легендарном артисте Аркадии Райкине.

О книге Константин Аркадьевич рассказывает с легкой провокацией:

— Моя книга продается в целлофане, 18+. Там есть последняя глава, изобилующая матом. Конечно, я говорю это для увеличения популярности! — смеется он. — Поэтому советую читать ее с конца. Как бы нам ни хотелось, но в русском языке нецензурная лексика занимает очень определенное место. В моей книге это, так сказать… созидательный мат.

По словам Анны Ананской, книга может быть интересна не только поклонникам актера.

— Это не просто история жизни Константина Аркадьевича. В ней много профессионального опыта, наблюдений — фактически своего рода учебное пособие для тех, кто занимается театром.

Сам Райкин соглашается:

— Думаю, прежде всего это будет интересно людям, которые увлечены театром.

Название книги — «Школа удивления. Дневник ученика» — тоже связано с актерской профессией.

— Я всегда говорю ученикам: «А удивляться кто будет?» Для персонажа это очень важно. Всегда происходит то, чего он не ожидал. И по тому, как человек удивляется, можно многое о нем понять. Когда человек уже ничему не удивляется — это признак умерщвления.

Во время разговора Райкин несколько раз обращается к Александру Пушкину. Он эмоционально цитирует строки, объясняя, как точно поэт умел передавать настроение.

— Искусство нужно для того, чтобы сделать жизнь ощутимой. А для меня «Школа удивления» — это способ оставаться живым.

Разговор постепенно переходит к личным воспоминаниям. Отвечая на вопрос о том, как бы родители отнеслись к его книге, Райкин говорит без колебаний.

— Мои родители отреагировали бы хорошо! Они никогда не были для меня строгими судьями. А вот с дочерью у нас отношения строже. Она получилась умнее меня. Неприятно, но принимаю, — смеется он.

Актер вспоминает и один разговор с отцом:

— Однажды мы гуляли по парку, и папа говорит: «Хочешь, проверю, можешь ли ты быть артистом?» Я, конечно, согласился. Он говорит: «Пройди этот круг и, не останавливаясь, родись, научись ходить, пойди в школу, повзрослей, создай семью, воспитай детей и умри». В итоге я где родился — там и умер.

Когда начинается часть вопросов из зала, разговор становится еще более живым. Одна из зрительниц благодарит актера за память о режиссере Юрии Бутусове.

Райкин реагирует неожиданно эмоционально:

— Всем, что я не люблю, занимался Юра! Не то чтобы не люблю — ненавижу! Но он гений. В нашей профессии много «нельзя», а он на них плевал. Он доводил всех до состояния чрезвычайного отчаяния и считал это настоящим творческим процессом.

В книге Бутусову посвящена одна из самых больших глав. Райкин даже читает стихотворение, написанное после смерти режиссера:

Ты так трагически комично

Столкнул на сцене рай и ад,

Что жизнь сама теперь вторично

С твоих спектаклей плагиат.

Зрители задают самые разные вопросы: от музыки до кино.

— Я считаю, что музыка может трогать разные струны в одном человеке, — говорит Райкин. — Когда человек утверждает, что ему нравится только что-то одно, это, по-моему, снобизм.

Говоря о кино, актер признается:

— Кино никогда не было для меня чем-то особенным. Я театральный артист. В театре мне всегда было интереснее.

Под конец встречи Райкин поднимается с кресла, снимает очки и подходит к микрофону. И снова звучит Александр Пушкин. На этот раз — строки о свободе, политике и красоте женских ног. Актер читает их так точно и эмоционально, что в зале наступает почти полная тишина, а у некоторых слушателей появляются слезы.

После долгих аплодисментов он благодарит зрителей:

— Спасибо вам большое, друзья! Вы духовно чуткая аудитория. Я сразу это почувствовал.

В конце встречи Райкин подписал для всех желающих книги.

Автор текста — Евгения Терещенко, автор фото — Ольга Зайцева, студентки направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

