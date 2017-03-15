блоги
блоги
Регистрация
Сердитый гражданин
Заберите свой автохлам из нашего двора!

Заберите свой автохлам из нашего двора!

Если ваш чистый и благоустроенный двор портят поставленные на прикол чужие машины и всякий автохлам, я подскажу, как от них избавиться.

 

 

Во дворе нашего большого много-многоквартирного дома №112-б по пр. Ленина два(!) года назад появилась потрепанная жизнью белая «четверка». Неуклюже поставленная на повороте, она мешает убирать снег зимой и пыль летом, мешает жильцам дома парковаться и разъезжаться на повороте. За два года стояния она постарела лет на десять – колеса спущены, стекла в трещинах, внутри какой-то мусор… Просто бомж какой-то, а не машина.

Активисты дома решили ее убрать, но это оказалось довольно проблематично: машина с номерами, а значит, у нее есть владелец, она припаркована без нарушений ПДД. Но она как бельмо на глазу, как сломанный старый диван в квартире.

Хозяйку машины все-таки нашли. Она живет в коттедже в Мясново, ездит на приличной иномарке, а свою рухлядь из нашего двора забирать и не собиралась – «ну у меня во дворе места на нее нет!».

 

Еще анекдотичнее оказалась ситуация для жильцов дома №5 по ул. Аносова. Дом – старая «сталинка», жильцы дружные, знают друг друга не один год. Но вот когда стали делать места для парковки во дворе, одна дамочка каким-то волшебным способом вытолкала из гаража совершенно обездвиженный «москвич» и заняла себе местечко – на всякий случай. Вдруг пригодится.

И стоит «москвичок» немым укором уже не первый год, аж в землю врос.

Похожих ситуаций, как оказалось, множество – практически в каждом дворе есть такие «подснежники». И не только во дворах, но и на улицах города тоже.

Вот, например, во дворе дома №7-а по ул. 9 Мая стоит газелька-инвалид из Белгорода, украшенная неприличными надписями.

Ее подружка, тоже газелька-инвалид с одним задним номером, брошенная на произвол судьбы во дворе дома №49 по ул. Октябрьской, уже стала обрастать всяким бытовым мусором.

А рядом в парковочном кармашке расположилась звезда советского автопрома со спущенными колесами.

Бодрая газелька «Дорстрой» из Казани встала на вечную стоянку во дворе дома №8 по ул. Серова.

А мечта каждого советского человека – «Волга» выпуска середины прошлого века – занимает такое нужное парковочное место рядом с домом №16 по ул. Ф. Энгельса.

– Мы в администрации Пролетарского округа выработали такой алгоритм решения проблемы брошенных во дворах и улицах авто, – рассказывает начальник теруправления Сергей Шестаков, известный борец с незаконными парковками во дворах. – Если нам поступает заявление, на место выезжает группа сотрудников, делает фото объекта. Если автомобиль с номером, то в ГИБДД (у нас налажены отличные рабочие отношения с инспекцией) нам помогают установить владельца транспортного средства.

По словам главы района, зачастую такими брошенными автомобилями владеют пожилые пенсионеры, которым обслуживать и платить транспортный налог не под силу.

Бывает, что владелец машины умер, а его пожилая супруга не знает, что делать с машиной. В таких случаях администрация района предлагает утилизировать авто и выплатить владельцу до 15 тыс. руб.

– У нас заключены договоры с предприятием на комбайновом заводе, где и утилизируют всякий автохлам. Все честно, прозрачно и с оформлением всех необходимых договоров, – пояснил Сергей Викторович.

Кстати, с начала года в Пролетарском округе утилизировано 29 автомобилей, а в 2016 году – 210.

Если машина без номеров, то, по словам Сергея Шестакова, ее фотографию публикуют в СМИ с объявлением «ищем владельца». Если никто не отзывается, то вместе с представителями полиции сотрудники администрации вскрывают машину и по номеру двигателя и кузова в базе ГИБДД находят владельца. Обычно номера оказываются перебитыми или запчасти давным-давно проданы. В этом случае машину перемещают на штрафстоянку, еще раз размещают объявления о поиске владельца. И если таковой не находится, то через 30 дней машину по акту сдают на утилизацию.

Кстати, по законодательству, брошенными считаются аварийные машины, которые не подлежат восстановлению; разукомплектованные машины (со снятыми колесами, выбитыми стеклами и т.д.), подлежащие восстановлению; разукомплектованные машины, не подлежащие восстановлению; машины, на которых нет госномеров.

– Конечно, бывает, что владелец просто поставил свою машину на прикол во дворе. С такими мы ведем беседы, убеждаем их убрать авто на стоянку или в гараж, чтобы не захламлять дворы, – поясняет Сергей Шестаков. Правда, по его словам, не все понимают, что

двор – это место отдыха всех жильцов дома, а не место для хранения ненужных вещей.

А куда же девать такие машины их владельцам? По правилам благоустройства,  «действующий» автомобиль может стоять в черте города на любом месте, где, согласно ПДД, разрешена стоянка.

Непригодные к использованию автомобили разрешается хранить на территории, принадлежащей владельцу лично (в гараже) или в специализированных местах (СТО, автостоянки). Поэтому держать такую машину во дворе жилого дома неправомерно.

Куда писать заявления, если вы заметили в вашем дворе бесхозный автомобиль? В администрацию своего округа или муниципалитета! Вам обязательно ответят.))))

Кстати, блогер Варламов, недавно посетивший Тулу и раскритиковавший нас в пух и прах, против парковок во дворах! Можете закидать меня злобными комментами, но я с ним согласна.)

 

Двор – это общественное место, где жители должны отдыхать, жарить шашлыки на газончиках, играть в бадминтон, загорать, кататься на велосипедах, заниматься зарядкой и т.д. Двор – это место отдыха, а не паркинг! Парковка личных автомобилей жителей во дворе должна быть запрещена или сильно ограничена. Люди при покупке машины совершенно не думают, где они будут ее хранить. Купил машину – купи и гараж. Если можешь себе позволить купить за миллион машину, купи место на паркинге. Нет денег на покупку паркинга? Снимай его. Покупка автомобиля не дает вам право бросать его где попало! Интересы общества важнее вашего личного комфорта. В одном доме в Казани жители полностью запретили парковку у себя во дворе. Собрались и решили, что никакой парковки не будет. Теперь автовладельцы покупают места в подземной парковке. Или ставят на улице, где есть общегородские парковки, и идут домой пешком.

 

 

 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 10:21 +19
Нужное место: где в центре Тулы есть приличные общественные туалеты
Нужное место: где в центре Тулы есть приличные общественные туалеты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика