Заберите свой автохлам из нашего двора!

Если ваш чистый и благоустроенный двор портят поставленные на прикол чужие машины и всякий автохлам, я подскажу, как от них избавиться.

Во дворе нашего большого много-многоквартирного дома №112-б по пр. Ленина два(!) года назад появилась потрепанная жизнью белая «четверка». Неуклюже поставленная на повороте, она мешает убирать снег зимой и пыль летом, мешает жильцам дома парковаться и разъезжаться на повороте. За два года стояния она постарела лет на десять – колеса спущены, стекла в трещинах, внутри какой-то мусор… Просто бомж какой-то, а не машина.

Активисты дома решили ее убрать, но это оказалось довольно проблематично: машина с номерами, а значит, у нее есть владелец, она припаркована без нарушений ПДД. Но она как бельмо на глазу, как сломанный старый диван в квартире.

Хозяйку машины все-таки нашли. Она живет в коттедже в Мясново, ездит на приличной иномарке, а свою рухлядь из нашего двора забирать и не собиралась – «ну у меня во дворе места на нее нет!».

Еще анекдотичнее оказалась ситуация для жильцов дома №5 по ул. Аносова. Дом – старая «сталинка», жильцы дружные, знают друг друга не один год. Но вот когда стали делать места для парковки во дворе, одна дамочка каким-то волшебным способом вытолкала из гаража совершенно обездвиженный «москвич» и заняла себе местечко – на всякий случай. Вдруг пригодится.

И стоит «москвичок» немым укором уже не первый год, аж в землю врос.

Похожих ситуаций, как оказалось, множество – практически в каждом дворе есть такие «подснежники». И не только во дворах, но и на улицах города тоже.

Вот, например, во дворе дома №7-а по ул. 9 Мая стоит газелька-инвалид из Белгорода, украшенная неприличными надписями.

Ее подружка, тоже газелька-инвалид с одним задним номером, брошенная на произвол судьбы во дворе дома №49 по ул. Октябрьской, уже стала обрастать всяким бытовым мусором.

А рядом в парковочном кармашке расположилась звезда советского автопрома со спущенными колесами.

Бодрая газелька «Дорстрой» из Казани встала на вечную стоянку во дворе дома №8 по ул. Серова.

А мечта каждого советского человека – «Волга» выпуска середины прошлого века – занимает такое нужное парковочное место рядом с домом №16 по ул. Ф. Энгельса.

– Мы в администрации Пролетарского округа выработали такой алгоритм решения проблемы брошенных во дворах и улицах авто, – рассказывает начальник теруправления Сергей Шестаков, известный борец с незаконными парковками во дворах. – Если нам поступает заявление, на место выезжает группа сотрудников, делает фото объекта. Если автомобиль с номером, то в ГИБДД (у нас налажены отличные рабочие отношения с инспекцией) нам помогают установить владельца транспортного средства.

По словам главы района, зачастую такими брошенными автомобилями владеют пожилые пенсионеры, которым обслуживать и платить транспортный налог не под силу.

Бывает, что владелец машины умер, а его пожилая супруга не знает, что делать с машиной. В таких случаях администрация района предлагает утилизировать авто и выплатить владельцу до 15 тыс. руб.

– У нас заключены договоры с предприятием на комбайновом заводе, где и утилизируют всякий автохлам. Все честно, прозрачно и с оформлением всех необходимых договоров, – пояснил Сергей Викторович.

Кстати, с начала года в Пролетарском округе утилизировано 29 автомобилей, а в 2016 году – 210.

Если машина без номеров, то, по словам Сергея Шестакова, ее фотографию публикуют в СМИ с объявлением «ищем владельца». Если никто не отзывается, то вместе с представителями полиции сотрудники администрации вскрывают машину и по номеру двигателя и кузова в базе ГИБДД находят владельца. Обычно номера оказываются перебитыми или запчасти давным-давно проданы. В этом случае машину перемещают на штрафстоянку, еще раз размещают объявления о поиске владельца. И если таковой не находится, то через 30 дней машину по акту сдают на утилизацию.

Кстати, по законодательству, брошенными считаются аварийные машины, которые не подлежат восстановлению; разукомплектованные машины (со снятыми колесами, выбитыми стеклами и т.д.), подлежащие восстановлению; разукомплектованные машины, не подлежащие восстановлению; машины, на которых нет госномеров.

– Конечно, бывает, что владелец просто поставил свою машину на прикол во дворе. С такими мы ведем беседы, убеждаем их убрать авто на стоянку или в гараж, чтобы не захламлять дворы, – поясняет Сергей Шестаков. Правда, по его словам, не все понимают, что

двор – это место отдыха всех жильцов дома, а не место для хранения ненужных вещей.

А куда же девать такие машины их владельцам? По правилам благоустройства, «действующий» автомобиль может стоять в черте города на любом месте, где, согласно ПДД, разрешена стоянка.

Непригодные к использованию автомобили разрешается хранить на территории, принадлежащей владельцу лично (в гараже) или в специализированных местах (СТО, автостоянки). Поэтому держать такую машину во дворе жилого дома неправомерно.

Куда писать заявления, если вы заметили в вашем дворе бесхозный автомобиль? В администрацию своего округа или муниципалитета! Вам обязательно ответят.))))

Кстати, блогер Варламов, недавно посетивший Тулу и раскритиковавший нас в пух и прах, против парковок во дворах! Можете закидать меня злобными комментами, но я с ним согласна.)