Маршрутки заставят ходить по расписанию

Это пообещал Алексей Крыгин, замглавы администрации Тулы – начальник управления транспорта и дорожного хозяйства. Первые предупреждения уже разосланы нарушителям.

По данным управления транспорта и дорожного хозяйства Тулы, участились жалобы туляков-пассажиров на работу маршруток – многие автолайны не выходят на рейс в вечернее время, часто опаздывают с отправлением в утренние часы. Правда, по словам президента Тульского регионального транспортного союза Веры Коротких,

«вам просто кажется, что вы стоите на остановке 20 минут. А на самом деле проходит не более пяти. Когда ты видишь, что мимо проезжают маршрутки с другими номерами и люди уезжают на них, может показаться, что нет только вашего транспорта. Бывает, конечно, что водители опаздывают, расписание нарушается. Но как можно в нашем городе при такой архитектурной застройке не опоздать?!»

Возможно, нам, пассажирам и правда что-то такое мерещится и во всем виновата архитектура. А вот что получается в результате проверок соблюдения расписания в вечернее время (после 20.00), которое регулярно проводит городское управление транспорта и дорожного хозяйства.

1 марта. Специалисты отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы проверили маршрут №63 «ул. Малые Гончары – Облкожвендиспансер» и маршрут №65 «Малые Гончары – стадион «Металлург», которые обслуживает ООО ТК «Тульские пассажирские перевозки». Перевозчик не выполнил 4 рейса. Совсем.

2 марта. Маршрут №9 «ул. Железнодорожная – Платоновский лес» (перевозчик – ООО «ТАКТ»), маршрут №64 «ул. Железнодорожная – Детская облбольница» (перевозчик ООО «АТП ГРИФ»). Не выполнено 2 и 6 рейсов соответственно.

5 марта. Маршрут №4 «пос. Михалково – ПАО «Тулачермет». Перевозчик не выполнил 19 рейсов!

6 марта. Маршрут №32 «ул. Ушинского – Гарнизонный проезд» (перевозчик ООО ТК «ПАП»). Пропущено 3 рейса.

7 марта не ходили автобусы по маршруту №22 «Детская областная больница – Городской переулок».

8 марта не ходили автолайны по маршруту №40К «завод РТИ – д. Бежка», а на маршруте №58 «Завод РТИ – пос. Октябрьский (18-й проезд)» были пропущены 6 рейсов.

9 марта оказались пропущены 2 рейса маршрута №51 «пос. Горельские Выселки – мкр. Левобережный» (перевозчик ООО «Пилигрим +»).

12 марта не было 7 рейсов маршрута №4 «пос. Михалково – ПАО «Тулачермет».

13 марта не состоялись два рейса по маршруту №34 «пос. Косая Гора – пос. Октябрьский – Птицефабрика «Тульская» (перевозчик ООО ТП «Транссервис»).

14 марта на маршрут №22 «Детская облбольница – Городской переулок» (перевозчик ООО «АвтоГарант») не вышло ни одной машины.

Напомним, что согласно 131-ФЗ администрация муниципалитета обязана обеспечить транспортное обслуживание населения муниципалитета, то есть составить маршруты и расписания транспорта, провести конкурсы и привлечь коммерческих перевозчиков на выполнение муниципального заказа по перевозке пассажиров. Как же работает с нерадивыми перевозчиками администрация Тулы и когда наведет порядок?

Об этом я спросила Алексея Крыгина, заместителя главы администрации города – начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству.

– Еженедельно по четвергам у нас проходят рабочие встречи сотрудников управления и коммерческих перевозчиков. Обсуждаем результаты проверок работы перевозчиков, жалобы пассажиров и предложения самих перевозчиков. Например, 2 февраля перевозчиков попросили направить свои предложения о корректировке расписания. Анализируя поступившие предложения, работники администрации пришли к выводу о необходимости встреч с каждой компанией. В каком-то случае можно пойти навстречу, но обязательно учитывая мнение пассажиров, – пояснил Алексей Крыгин.

Коммерческие перевозчики с предложениями не торопятся, зато очень настойчиво обозначают свои проблемы.

– Перевозчики во главу угла ставят финансовую составляющую, жалуясь на нерентабельные рейсы, но даже если в салоне всего 3-4 пассажира, их надо везти по маршруту. Каждый туляк должен знать, что, например, придя на остановку в 5.30 или в 6.00, он точно сядет в автобус и приедет на работу, – озвучивает позицию администрации Тулы Алексей Крыгин.

По его словам, получая свидетельство на маршрут, перевозчик получает и расписание работы на этом маршруте. И обязуется его соблюдать. Расписание движения – это техническое задание на выполнение работ, неотъемлемая часть договора между заказчиком и исполнителем. Причем у всех перевозчиков есть достаточное количество автотранспорта и водителей, чтобы соблюдать это расписание. Даже с учетом возможных поломок машин и болезней-отпусков водителей.

Отсутствие четкого расписания удобно бизнесу: все 12 компаний-перевозчиков, работающие в Большой Туле, в часы пик ставят на маршруты максимальное количество машин – ведь это живые наличные! А в затишье автобусы просто не выходят на линию. Рентабельность в часы пик зашкаливает, бизнес в прибыли, а пассажиры?..

– А вообще, с точки зрения бизнеса, выбирая маршрут для работы, любой здравомыслящий предприниматель просчитывает свои риски, затраты и рентабельность. Никто насильно перевозчиков не заставляет работать на маршруте, - считает Крыгин.

Сотрудники управления проводят еженедельные рейды по соблюдению расписания. И если нарушений у перевозчика много, то ему предлагают вернуть свидетельство на маршрут – чтобы администрация могла привлечь к работе другого, добросовестного перевозчика. Если в течение 30 дней перевозчик ее не возвращает, администрация обращается в суд. Например, много жалоб поступало по работе маршрута №40К – люди не могли после 19.00 уехать от завода РТИ. Перевозчику направили предложение вернуть свидетельство.

По словам Алексея Крыгина, проверка расписания проводится вручную. То есть инспекторы управления выходят на конечные остановки маршрутов и фиксируют время прибытия машин. Конечно, в век цифровых технологий такие проверки легко заменить на автоматические – было бы желание, которого, как выяснилось, у тульских перевозчиков нет.

– Чтобы исключить «человеческий» фактор, мы предложили все коммерческие автобусы подключить к центральной диспетчерской службе (ЦДС), – говорит Алексей Крыгин. – Эта служба выбрана на основе конкурса и выполняет контроль за перевозками по всей области. Она дает полную и прозрачную картину работы перевозчиков – сколько машин работает на маршруте, как они соблюдают расписание, как соблюдается качество услуги.

Согласно отраслевому стандарту, некачественно выполненной услугой считается отклонение в расписании на 2 минуты у 15% рейсов маршрута.

Но из 1000 единиц коммерческого транспорта, работающих в Туле, к ЦДС подключено всего 280. Остальные категорически отказываются, ссылаясь на дополнительные расходы. Заметим, что услуги ЦДС стоят 900 рублей в месяц на одно транспортное средство. Чтобы «отбить» эти затраты, нужно всего-навсего перевезти 45 пассажиров в месяц (или 2 человека ежедневно). Кстати, ни в одном городе России нет такой проблемы – вывести на независимый автоматический контроль работу коммерческого транспорта.

– У нас есть телефон горячей линии по работе общественного транспорта – 55-64-73, – говорит Алексей Крыгин. – Также обращение можно оставить в Твиттере или на официальной странице администрации города ВКонтакте.

Кстати, скоро по просьбам туляков будет запущен автобусный маршрут №5. Он свяжет Пролетарский район с Левобережным микрорайоном: Облроддом – Облбольница – ул. Кутузова – ул. Чаплыгина – ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – Левобережный мкрн.

С запуском маршрута №5 маршрут №1 вернется на старую схему движения, то есть будет ходить на городское кладбище.

Дмитрий Масленников, активный блогер, житель Мясново:

– К коммерческим перевозчикам в Туле лично у меня много вопросов. Самый главный – почему в вечернее время маршрутки не дождешься? Я пользуюсь автолайном №55. Вечером некоторые водители могут по своему усмотрению изменить маршрут. Например, вместо того чтобы с ул. Дмитрия Ульянова свернуть на Красноармейский проспект, далее по ул. Фрунзе и ул. Коминтерна ехать на Павшинский мост, следуют напрямую по ул. Ф. Смирнова. Второе замечание – два года назад обещали ввести безналичный расчет за проезд, установить в автолайнах валидаторы. Но до сих пор ничего не сделано в этом направлении.

А то, как именно едут коммерческие автобусы по городу, – еще один больной вопрос. Но он, скорее, к ГИБДД. Почему никто не штрафует «газели» за движение в крайнем левом ряду, откуда они, зачастую создавая аварийные ситуации, поворачивают к остановке?

Елена Сычева, активный блогер, жительница п. Прилепы:

– Я езжу на работу в Тулу из п. Прилепы. Тут всего ничего ехать, 30 минут, маршрутки №62 очень часто опаздывают, а однажды в мороз прождала машину 50 минут, оказалось, что лайн сломался, а на смену никто даже не подумал прислать машину. И извиниться не догадались. На конечной в Прилепах нет расписания – каждый раз лотерея, уеду или буду стоять на ветру. А еще в феврале я стала свидетелем автогонок маршруток. Машину 62-го, на которой я ехала, подрезал лайн №9. От стадиона до ул. Каминского водители мчали наперегонки, друг друга подрезая. А потом вышли и чуть ли не драку устроили. Я даже их перепалку в соцсети выложила, в надежде, что ГИБДД заинтересуется.

Владимир Синяков, самый знаменитый водитель маршрутки в России (тульская маршрутка №9):

– Утренние и вечерние рейсы в нашей организации выполняют дежурные машины, и люди уже знают, что в 5.30 с конечной поедет машина. Может быть, надо опрос среди туляков провести, – возможно, городской транспорт должен первый рейс совершать еще раньше, в 5.00. Мы людей возим, и наша задача – не просто выехать в рейс и денег заработать, хотя это тоже немаловажно. Наша миссия – довезти туляков туда и тогда, куда и когда им надо. И все маршруты должны ходить по расписанию, это я уже как пассажир говорю. У нас механик отслеживает по ГЛОНАССу, где находится та или иная машина. И если у властей есть какие-то замечания, предложения, не надо сопротивляться – надо работать командой, тогда и туляки нам всем спасибо скажут.

P. S. В группе ВКонтакте мы провели блицопрос туляков по поводу транспорта. И вот такие результаты получились