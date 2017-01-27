Чиновники и деньги. Как "оптимизируют" убыточные платные парковки?

Долгожданное заседание Штаба по развитию города, посвященное проекту платного парковочного пространства, состоялось 25 января 2017 году — в декабре собраться обсудить проект не удалось.

Открыл заседание Юрий Андрианов, первый зам. губернатора — председатель правительства Тульской области:

— В сентябре 2015 года на заседании Штаба по развитию города мы говорили о проекте платных парковок — «давайте попробуем и посмотрим, что получится». Прошло полтора года, есть определенные результаты. Признаем, на центральных улицах парковка стала более упорядоченной. В какой-то степени и скорость движения по центру существует — раньше можно было стоять, а сегодня уже медленно ехать. Но, как и у любого пилотного проекта, есть негативные моменты. Давайте обсудим, что нужно скорректировать.

Дмитрий Роденков, начальник МКУ «Автохозяйство», доложил об основных параметрах (не денежных) проекте платного паркинга:

— Проект платных городских парковок города Тулы функционирует с 15 октября 2015 года. Всего в 2-х зонах обустроено 5 343 машиномест, из них 4 640 платные, 530 бесплатные для инвалидов, 173 бесплатные, в том числе возле объектов здравоохранения. Оператор платной городской парковки — МКУ «Автохозяйство» — для контроля и выявления фактов неоплаты парковки использует мобильные системы фотовидеофиксации на автомобилях «Рено Логан» (10 экипажей), 2 пеших экипажа работают с комплексами ПаркНет.

На сайте «Тулапаркинг» за 2016 год зарегистрировалось 98 810 пользователей, в том числе зарегистрировали свои автомобили 73 805 чел. Различными льготами пользуются 11 615 чел, в том числе резиденты платного пространства — 1578.

Чаще всего туляки паркуют свои машины на время до одного часа (70% всех сессий), а оставляют машину на целый день всего 3,45% пользователей платным паркингом.

Туляки за год купили 27 712 абонементов на сумму 17 174 970 рублей, причем самый популярный вид абонемента — дневной, таких купили 18 713 шт.

Илья Беспалов, зам. главы администрации города по финансово-экономической политике, доложил о финансовом результате проекта. Увы, он оказался сильно убыточным:

— Я специально не буду употреблять термины прибыль и убыток, потому что это социальный проект, призванный навести порядок на главных улицах города. Фактические расходы за 2016 год на проект платных городских парковок составили 49 239 700 руб. Поступило от оплаты парковок и штрафов 41 295 800 руб., из них 10 111 900 руб. — штрафы. Итого общий дефицит бюджета по итогам реализации в 2016 году составляет 7 943 900 руб.

Для справки. Предварительные итоги работы проекта озвучивали 23 ноября Планировалось потратить на проект 53 млн. рублей, а убытки прогнозировались в размере 13 млн руб. Но по словам Анастасии Дементьевой, председателя постоянной комиссии по жизнеобеспечению, транспорту и связи Тульской гордумы, сократили трех регистраторов и чуть-чуть оптимизировали расходы.

В чем состояли основные статьи расходов? 19 905 000 руб. — расходы на содержание парковок, причем в основном эти деньги ушли на уборку, 21 599 000 руб. — на содержание МКУ «Автохозяйство» (основная статья тут — зарплата работников и оплата услуг за информационные системы). Расходы на регистрацию и выписку штрафов, чем занимается управление по административно-техническому надзору, составили 7 735 000 руб.

По словам Андрианова, убытки, конечно, не огромные, но ощутимые:

— Почти 20% от вложенных средств потеряли. Я со своей получки покрыть их не смогу, — невесело пошутил председатель правительства. — Мы предполагали, что проект выйдет в ноль.

Алина Кабирова, зам. начальника управления по административно-техническому надзору Тулы, рассказала, где есть резервы, чтобы выйти в ноль.

— Всего за 2016 год выписано 8 656 штрафов на сумму 21 640 000 руб. Взыскано 10 111 900 руб. (то есть 50%). В судах обжаловано 541 постановление о штрафах, но 268 оставлены без изменения (то есть тоже около 50%), а 219 постановлений отменено.

— И что же дальше делать будем? — поинтересовался Юрий Андрианов.

По словам Алины Кабировой, сейчас 3,3 тысячи постановлений на сумму 8 387 500 руб. направлено на принудительное взыскание.

— То есть как раз та сумма, которой не хватает, чтобы выйти в ноль? — с надеждой спросил Андрианов. Все согласно закивали головами, за исключением народных экспертов из общественного движения «Свободная Тула», которые аккуратно поинтересовались, а как же инвестиции в размере 40 млн руб., на которые были куплены машины с парконами?!

— А это капитальные вложения в технику, в парковочное пространство, их считать убытками нельзя. Они никуда не денутся и будут работать, — пояснил Евгений Авилов, глава администрации Тулы.

И странно, что это заявление не вызвало ни у кого вопроса — а как же амортизация этих самых капитальных вложений? Она же раскладывается частями на каждый год проекта?! То есть если у купленных машин срок амортизации 4 года, то на 2016-й ложится еще 10 млн руб. расходов к тем 49 миллионам, о которых говорил Беспалов.

И по факту-то убытки, они же «отрицательный баланс проекта» составляют уже 10+8=18 млн руб. И заметим, эти самые «капитальные вложения» — тоже бюджетные средства. Что на них можно было сделать, кроме покупки «рено-логанов» — отдельная песня.

Игорь Агуреев, декан факультета ТулГУ «Транспортные технологические системы», эксперт Штаба развития города (на фото справа), похвалил проект, потому что по его словам, «наладилось движение в центре, исчезло хаотическое паркование, улучшилось прохождение транспорта». И вообще все водители стали чувствовать себя более уверенно. Правда, каким образом все эти улучшения измерили и оценили, эксперт не уточнил.

Зато он предложил еще один сервис для пользователей паркинга, например, подписка на смс-оповещения о неоплаченном паркинге. Всего за 50 руб. в месяц с пользователя. И это, по словам декана, позволит повысить доходность проекта в среднем на 500 тыс. руб.

Ярослав Муравский, координатор движения «Свободная Тула», член Общественной палаты Тульской области, выразил благодарность за то, что власти выслушали тульских автолюбителей и даже учли ряд их предложений. Ничего подобного ни в одном регионе не было. По словам Ярослава, у проекта есть один плюс — в центре появились парковочные места. Но минусов все-таки больше:

— Достигнуты ли цели, которые проект должен был решить? По-прежнему есть зоны, где нет свободных парковочных мест. Наверное, на такие зоны нужно повышать цены. А вообще упорядочить парковку в центре можно было простой установкой соответствующих знаков, в том числе «Остановка запрещена», и жестким контролем их соблюдения, в том числе эвакуацией машин. Чтобы поехал город, нужны меры по организации движения, например, введение одностороннего движения, «умные» светофоры.

Экспертное мнение о проекте высказал Александр Рубан, заместитель начальника отдела надзора управлением ГИБДД России по Тульской области:

— Платное парковочное пространство — одна из мер по организации движения, которые, как известно, выполняются для повышения безопасности дорожного движения. Платное парковочное пространство действует 1,5 года. И есть какая-то взаимосвязь в том, что на территории Тульской области за 2016 год произошло серьезное снижение всех показателей аварийности — количества ДТП, количества погибших, количества раненых. Еще мы отмечаем, что раньше — до введения платного парковочного пространства — часто мы наблюдали параллельную парковку, парковку в два ряда, сейчас это редко где можно встретить. Конечно, были выявлены и недостатки. Надеемся, вопрос по направляющим устройствам на Крестовоздвиженской площади и площади Московского вокзала будет решен, и там будут сделаны островки безопасности. Были недостатки и в проектировании парковочных пространств, например, перпендикулярно проезжей части. Сейчас обращаем внимание на зимнее содержание платных парковок. В целом оцениваем работу проекта положительно и надеемся на его доработку.

Станислав Курский, координатор движения «Свободная Тула», высказал ряд предложений по оптимизации платного парковочного пространства в Туле: — В спальных районах центра города и на широких улицах типа Фрунзе или Дмитрия Ульянова платная парковка не нужна, она себя не оправдывает. Мы предлагаем оставить только первую зону платного парковочного пространства — ту, что внутри улицы Советской, наподобие Садового кольца в Москве, дополнив ее частью Красноармейского проспекта и проспекта Ленина.

Еще одно, на взгляд других экспертов — очень спорное, предложение высказал архитектор Андрей Клепанов, эксперт Штаба развития города (на фото справа), — продлить время действия платного паркинга до 21.00. По мнению эксперта, до этого времени центр города забит машинами. Заметим, что на рабочих группах, которые занимаются развитием городских культурных пространств, все эксперты в один голос говорят, что к этому времени город вообще уже спит.

Предложения рабочей группы общественников по отмене на ряде улиц платной парковки и введению на некоторых запрета на остановку озвучила Анастасия Дементьева, председатель постоянной комиссии по жизнеобеспечению, транспорту и связи Тульской гордумы. Всего предлагается убрать 541 платное парковочное место.

Бесплатными сделать:

— 12 мест на ул. Пушкинская (от ул. Ф. Энгельса до ул. Свободы справа)

— 6 мест на ул. Оборонная (от ул. Войкова до ул. Тимирязева)

— ул. Староникитская (полностью)

— ул. Тульского Рабочего полка (полностью)

— 41 место на ул. М. Смирнова (от ул. Колетвинова до ул. Л. Толстого)

— 13 мест на ул. Демонстрации (от ул. Первомайская до ул. Путейская и от ул. Ленина до ул. Лейтейзена)

— 33 места на ул. Ф. Смирнова (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна)

— 26 мест на ул. Путейская (от дома № 6-а до ул. Демонстрации)

— 14 мест на ул. Вересаева (от ул. Первомайской до ул. Демонстрации)

— 19 мест на ул. Пушкинская (от ул. Лейтейзена до ул. Демонстрации)

— 21 мест на ул. Сойфера, 37-а.

Установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена»:

— на ул. Л. Толстого (от ул. Тимирязева до ул. М. Тореза), то есть ликвидировать 64 платных парковочных места.

— ул. Пирогова, четная сторона (от ул. М. Смирнова до ул. Каминского) — убрать 9 мест

— ул. Менделеевская справа от пер. Садовый до ул. Тургеневская убрать 4 места

— ул. Пушкинская четная сторона (от ул. Лейтейзена до ул. Демонстрации) — убрать 11 мест

— ул. Л. Толстого четная сторона (от ул. Ф. Энгельса до ул. Бундурина) убрать 18 мест

— ул. Металлистов четная сторона (в районе пересечения с ул. Советской) — убрать 4 места

По словам Евгения Авилова, главы администрации Тулы, платные парковки — социальный проект, как и муниципальный городской общественный транспорт. И действительно убыточен для муниципалитета. Но это составная часть организации всего городского дорожного движения.

— Я так понял, что деньги — не главное в нашей работе. Нужен эффект, который необходимо соизмерять. Но вместе с тем мы понимаем нашу ответственность за реализацию проекта, потому что деньги — бюджетные. Проект не должен наносить бюджету трудности финансирования, должен быть самоокупаемым и выполнять социальный запрос.

Что предлагает администрация Тулы, чтобы вывести проект в ноль, доложил Алексей Крыгин, зам. главы администрации Тулы — начальник управления транспорта и дорожного хозяйства (на фото слева).

— Предлагаем сохранить зонирование пространства и установить оплату парковки в зоне № 1 — 40 руб/ч, а зоне № 2 — 20 руб/ч, при этом сохранив все виды льгот.

Что касается абонементов, то по предложению Крыгина, они будут стоить 180 руб на день, 800 руб на неделю, 3 тыс. руб на месяц, а на квартал — 8 тыс. руб.

Когда же будут внедрены все эти предложения и будут ли они внедрены? Как сказал председатель правительства Юрий Андрианов, решение будет принято на следующем штабе (а он будет через месяц). Затем оно должно быть утверждено Тульской городской думой. А пока у всех заинтересованных туляков есть две недели — подать в рабочие группы и в Общественную палату Тульской области свои предложения и расчеты по оптимизации платного парковочного пространства.