Лунный календарь на октябрь 2017 года

Дата Луна Можно Нельзя

4 октября Растущая Луна в Рыбах Проводить подсыпку опилок и золы под кусты смородины, жечь мусор Сажать лук-севок под зиму, в комнатных условиях лук и чеснок, зелень для выгонки Поливать и подкармливать комнатные цветы и выгоночную зелень Рубить лес на дрова, сажать деревья, обрезать их

5 октября Полнолуние (20.41)

Луна в Овне Продолжать работы по защите от грызунов и морозов Закладывать урожай на хранение Очищать участок от мусора Сажать, пересаживать, обрезать культуры и комнатные растения

6 октября Убывающая Луна в Овне Проводить омолаживающую и формирующую обрезку малины, крыжовника, смородины, жимолости Разбрасывать компост или полупревший навоз под плодовые деревья Снимать осенние яблоки для переработки и длительного хранения, собирать облепиху, рябину Выкапывать незимующие многолетние цветы Сушить зелень для длительного хранения

7-8 октября Убывающая Луна в Тельце Укрывать земляничные плантации Обвязывать штамбы яблонь и груш лапником для защиты от грызунов Размножать комнатные растения корнями

9-10 октября Убывающая Луна в Близнецах Прикапывать саженцы до весны Собирать урожай капусты и калины Осуществлять обильный полив культур

11-13 октября Убывающая Луна в Раке/Льве Перекапывать грядки, где рос картофель Сажать озимый чеснок, тюльпаны, луковичные цветы Сажать, обрезать деревья Выкапывать корнеплоды, убирать урожай Консервировать и складывать овощи на хранение

14-15 октября Убывающая Луна во Льве Закладывать на хранение урожай, засушивать овощи, фрукты, ягоды и грибы Обрезать сухие ветви, обрабатывать почву

Рыхлить грядки с капустой Пересаживать садово-огородные культуры

16-17 октября Убывающая Луна в Деве Проводить подзимний сев однолетних и многолетних цветов Убирать поздние сорта капусты, укрывать многолетники на зиму Проводить глубокую перекопку почвы без разбивания комьев Закладывать на хранение овощи и фрукты и закатывать консервы

18 октября Убывающая Луна в Весах Укрывать кусты роз на зиму, если температура установилась минус 5-8 градусов Приводить в порядок садово-огородный инвентарь Поливать комнатные растения и выгоночную зелень

19 октября Новолуние (22.12)

Луна в Весах Наводить порядок на участке, собирать семена Проводить любые работы с растениями

20-22 октября Растущая Луна в Скорпионе/Стрельце Вносить органику под ягодники, плодовые деревья, травянистые многолетники Бороться с грызунами Проводить какие-либо работы с растениями

23-24 октября Растущая Луна в Стрельце Сажать на выгонку декоративные луковичные Обрабатывать ядохимикатами от вредных насекомых комнатные растения с повреждениями

25-27 октября Растущая Луна в Козероге/Водолее Поливать и подкармливать выгоночную зелень на домашнем огороде Сажать на подоконнике кресс-салат, листовую горчицу Пересаживать комнатные растения со слабой корневой системой

28-29 октября Пересаживать комнатные растения со слабой корневой системой Проводить хозяйственные работы, приобретать семена Поливать комнатные растения, выгоночную зелень