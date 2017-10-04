Лунный календарь на октябрь 2017 года
Уважаемые садоводы, огородники и цветоводы, в этом календаре
указаны оптимальные сроки посадки и ухода за растениями.
|Дата
|Луна
|Можно
|Нельзя
|4 октября
|Растущая Луна в Рыбах
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Проводить подсыпку опилок и золы под кусты смородины, жечь мусор
Сажать лук-севок под зиму, в комнатных условиях лук и чеснок, зелень для выгонки
Поливать и подкармливать комнатные цветы и выгоночную зелень
|Рубить лес на дрова, сажать деревья, обрезать их
|5 октября
|Полнолуние (20.41)
Луна в Овне
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Продолжать работы по защите от грызунов и морозов
Закладывать урожай на хранение
Очищать участок от мусора
|Сажать, пересаживать, обрезать культуры и комнатные растения
|6 октября
|Убывающая Луна в Овне
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Проводить омолаживающую и формирующую обрезку малины, крыжовника, смородины, жимолости
Разбрасывать компост или полупревший навоз под плодовые деревья
Снимать осенние яблоки для переработки и длительного хранения, собирать облепиху, рябину
Выкапывать незимующие многолетние цветы
|Сушить зелень для длительного хранения
|7-8 октября
|Убывающая Луна в Тельце
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Укрывать земляничные плантации
Обвязывать штамбы яблонь и груш лапником для защиты от грызунов
|Размножать комнатные растения корнями
|9-10 октября
|Убывающая Луна в Близнецах
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Прикапывать саженцы до весны
Собирать урожай капусты и калины
|Осуществлять обильный полив культур
|11-13 октября
|Убывающая Луна в Раке/Льве
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Перекапывать грядки, где рос картофель
Сажать озимый чеснок, тюльпаны, луковичные цветы
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Сажать, обрезать деревья
Выкапывать корнеплоды, убирать урожай
Консервировать и складывать овощи на хранение
|14-15 октября
|Убывающая Луна во Льве
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Закладывать на хранение урожай, засушивать овощи, фрукты, ягоды и грибы
Обрезать сухие ветви, обрабатывать почву
|Пересаживать садово-огородные культуры
|16-17 октября
|Убывающая Луна в Деве
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Проводить подзимний сев однолетних и многолетних цветов
Убирать поздние сорта капусты, укрывать многолетники на зиму
Проводить глубокую перекопку почвы без разбивания комьев
|Закладывать на хранение овощи и фрукты и закатывать консервы
|18 октября
|Убывающая Луна в Весах
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Укрывать кусты роз на зиму, если температура установилась минус 5-8 градусов
Приводить в порядок садово-огородный инвентарь
|Поливать комнатные растения и выгоночную зелень
|19 октября
|Новолуние (22.12)
Луна в Весах
|Наводить порядок на участке, собирать семена
|Проводить любые работы с растениями
|20-22 октября
|Растущая Луна в Скорпионе/Стрельце
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Вносить органику под ягодники, плодовые деревья, травянистые многолетники
Бороться с грызунами
|Проводить какие-либо работы с растениями
|23-24 октября
|Растущая Луна в Стрельце
|Сажать на выгонку декоративные луковичные
|Обрабатывать ядохимикатами от вредных насекомых комнатные растения с повреждениями
|25-27 октября
|Растущая Луна в Козероге/Водолее
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Поливать и подкармливать выгоночную зелень на домашнем огороде
Сажать на подоконнике кресс-салат, листовую горчицу
|Пересаживать комнатные растения со слабой корневой системой
|28-29 октября
|Пересаживать комнатные растения со слабой корневой системой
|Проводить хозяйственные работы, приобретать семена
|Поливать комнатные растения, выгоночную зелень
|30-31 октября
|Растущая Луна в Рыбах
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Сеять комнатные растения из семян
Поливать и подкармливать комнатные цветы и выгоночную зелень
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Рубить лес на дрова, заготавливать древесину
Проводить обрезку комнатных растений