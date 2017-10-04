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Садовод
Лунный календарь на октябрь 2017 года

Лунный календарь на октябрь 2017 года

Уважаемые садоводы, огородники и цветоводы, в этом календаре 
указаны оптимальные сроки посадки и ухода за растениями. 

 

Дата Луна Можно Нельзя
4 октября Растущая Луна в Рыбах

Проводить подсыпку опилок и золы под кусты смородины, жечь мусор

Сажать лук-севок под зиму, в комнатных условиях лук и чеснок, зелень для выгонки

Поливать и подкармливать комнатные цветы и выгоночную зелень

 Рубить лес на дрова, сажать деревья, обрезать их
5 октября Полнолуние (20.41)
Луна в Овне

Продолжать работы по защите от грызунов и морозов

Закладывать урожай на хранение

Очищать участок от мусора

 Сажать, пересаживать, обрезать культуры и комнатные растения
6 октября Убывающая Луна в Овне

Проводить омолаживающую и формирующую обрезку малины, крыжовника, смородины, жимолости

Разбрасывать компост или полупревший навоз под плодовые деревья

Снимать осенние яблоки для переработки и длительного хранения, собирать облепиху, рябину

Выкапывать незимующие многолетние цветы

 Сушить зелень для длительного хранения
7-8 октября Убывающая Луна в Тельце

Укрывать земляничные плантации

Обвязывать штамбы яблонь и груш лапником для защиты от грызунов

 Размножать комнатные растения корнями
9-10 октября Убывающая Луна в Близнецах

Прикапывать саженцы до весны

Собирать урожай капусты и калины

 Осуществлять обильный полив культур
11-13 октября Убывающая Луна в Раке/Льве

Перекапывать грядки, где рос картофель

Сажать озимый чеснок, тюльпаны, луковичные цветы

Сажать, обрезать деревья

Выкапывать корнеплоды, убирать урожай

Консервировать и складывать овощи на хранение
14-15 октября Убывающая Луна во Льве

Закладывать на хранение урожай, засушивать овощи, фрукты, ягоды и грибы

Обрезать сухие ветви, обрабатывать почву
Рыхлить грядки с капустой

 Пересаживать садово-огородные культуры
16-17 октября Убывающая Луна в Деве

Проводить подзимний сев однолетних и многолетних цветов

Убирать поздние сорта капусты, укрывать многолетники на зиму

Проводить глубокую перекопку почвы без разбивания комьев

 Закладывать на хранение овощи и фрукты и закатывать консервы
18 октября Убывающая Луна в Весах

Укрывать кусты роз на зиму, если температура установилась минус 5-8 градусов

Приводить в порядок садово-огородный инвентарь

 Поливать комнатные растения и выгоночную зелень
19 октября Новолуние (22.12)
Луна в Весах		 Наводить порядок на участке, собирать семена Проводить любые работы с растениями
20-22 октября Растущая Луна в Скорпионе/Стрельце

Вносить органику под ягодники, плодовые деревья, травянистые многолетники

Бороться с грызунами

 Проводить какие-либо работы с растениями
23-24 октября Растущая Луна в Стрельце Сажать на выгонку декоративные луковичные Обрабатывать ядохимикатами от вредных насекомых комнатные растения с повреждениями
25-27 октября Растущая Луна в Козероге/Водолее

Поливать и подкармливать выгоночную зелень на домашнем огороде

Сажать на подоконнике кресс-салат, листовую горчицу

 Пересаживать комнатные растения со слабой корневой системой
28-29 октября Пересаживать комнатные растения со слабой корневой системой Проводить хозяйственные работы, приобретать семена Поливать комнатные растения, выгоночную зелень
30-31 октября Растущая Луна в Рыбах

Сеять комнатные растения из семян

Поливать и подкармливать комнатные цветы и выгоночную зелень

Рубить лес на дрова, заготавливать древесину

Проводить обрезку комнатных растений
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 13:41 +2
Лунный календарь на август 2017 года
Лунный календарь на август 2017 года
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