Лунный календарь на август 2017 года

Дата Луна Можно Нельзя

1 - 3

августа Растущая Луна в Скорпионе/Стрельце Сеять кресс-салат, шпинат, щавель для получения поздней зелени Собирать урожай плодов и ягод для быстрого употребления Удобрять почву Валить и сажать деревья, обрезать сухие ветви Окучивать и пропалывать – бурьян может вырасти сильнее прежнего

4 - 6

августа Растущая Луна в Козероге/Водолее Собирать и сушить зелень Производить деление и пересадку многолетников Сажать и пересаживать растения, зимующие в открытом грунте Собирать урожай корнеплодов и закладывать его на долгое хранение

7

августа Полнолуние (21.12)

Луна в Водолее Обрабатывать почву: очищать, рыхлить, известковать, удобрять Рубить лес на дрова, сажать, обрезать деревья



Закладывать урожай на хранение и консервировать

8

августа Убывающая Луна в Водолее Обрабатывать плодовые деревья и кустарники препаратами от болезней и вредителей



Собирать травы для сушки



Рубить старые деревья Сеять, сажать, поливать и подкармливать овощные культуры

9 - 11 августа Убывающая Луна в Рыбах/Овне Поливать и подкармливать перцы, тыквы, кабачки, томаты, патиссоны, капусту и др.



Сушить, замораживать фрукты, делать соки



Готовить тару и помещения для хранения урожая осенних и зимних яблок и груш Закладывать плоды на долгое хранение

12 - 13 августа Убывающая Луна в Овне/Тельце Вносить удобрение под позднюю капусту

Убирать и класть на сушку севок чеснока и лук, выращенный из севка



Прищипывать брюссельскую капусту и плети тыквы



Собирать урожай для длительного хранения Пересаживать и размножать комнатные цветы

14 - 15 августа Убывающая Луна в Тельце/Близнецах Собирать урожай для долгого хранения, собирать органику для теплиц и парников



Очищать, прореживать и окучивать земляничные плантации



Поливать и подкармливать

овощные культуры



Бороться с сорняками и вредителями сада и огорода Рубить деревья на дрова

16 - 17 августа Убывающая Луна в Близнецах/Раке Обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники от болезней и паразитов



Обрезать старые ветки на смородине, крыжовнике, малине



Убирать старые земляничные плантации и сеять на них сидеральные травы



Собирать и перерабатывать созревшие овощи и ягоды Осуществлять обильный полив овощных и плодово-ягодных культур

18 - 19 августа Убывающая Луна в Раке/Льве Собирать и перерабатывать урожай овощных и плодово-ягодных культур



Собирать лук-репку, озимый чеснок



Рыхлить, перекапывать почву, бороться с вредителями сада и огорода Проводить какие-либо работы с растениями

20 августа Убывающая Луна во Льве Осуществлять формирующую и омолаживающую обрезку смородины и крыжовника, вносить в грунт минеральные удобрения



Удалять больные и неурожайные деревья и кустарники



Готовить посадочные ямы для весенней посадки



Собирать урожай для сушки и консервирования Сажать любые растения, особенно плодово-ягодные

21 августа Новолуние (21.30)

Луна во Льве Готовить тару и места для хранения урожая осенних и зимних сортов яблок и груш



Убирать участок, жечь мусор Проводить какие-либо работы с растениями

22 августа Растущая Луна во Льве Собирать и перерабатывать ягоды и огурцы, умеренно поливать грядки с перцем, окучивать капусту



Полоть грядки, готовить компост Применять искусственные удобрения

Пересаживать садово-огородные культуры

23 - 24 августа Растущая Луна в Деве Собирать овощи и ягоды для быстрого употребления



Подкармливать органическими удобрениями кустарники и землянику



Готовить посадочные ямы для будущей посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников Собирать плоды и закладывать их на длительное хранение, консервировать

25 - 26 августа Растущая Луна в Весах/Скорпионе Собирать картофель для быстрого употребления



Высаживать саженцы кустов смородины в заранее приготовленные ямы Поливать растения – это может вызвать загнивание корней

27 - 28 августа Растущая Луна в Скорпионе Перекапывать почву, формовать грядки



Раскладывать под деревьями и кустарниками компост



Сажать озимый чеснок, луковичные растения Обрезать сухие ветви у деревьев и кустов, сажать деревья, размножать растения корнями



Собирать урожай, выкапывать луковицы цветов и корнеплоды