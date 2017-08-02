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Садовод
Лунный календарь на август 2017 года

Лунный календарь на август 2017 года

Уважаемые садоводы, огородники и цветоводы, в этом календаре указаны оптимальные сроки посадки и ухода за растениями.

Дата Луна Можно Нельзя
1 - 3
августа		 Растущая Луна в Скорпионе/Стрельце

Сеять кресс-салат, шпинат, щавель для получения поздней зелени

Собирать урожай плодов и ягод для быстрого употребления

Удобрять почву

Валить и сажать деревья, обрезать сухие ветви

Окучивать и пропалывать – бурьян может вырасти сильнее прежнего
4 - 6
августа		 Растущая Луна в Козероге/Водолее

Собирать и сушить зелень

Производить деление и пересадку многолетников

Сажать и пересаживать растения, зимующие в открытом грунте

Собирать урожай корнеплодов и закладывать его на долгое хранение
7
августа		 Полнолуние (21.12)
Луна в Водолее

Обрабатывать почву: очищать, рыхлить, известковать, удобрять

 Рубить лес на дрова, сажать, обрезать деревья

Закладывать урожай на хранение и консервировать
8
августа		 Убывающая Луна в Водолее Обрабатывать плодовые деревья и кустарники препаратами от болезней и вредителей

Собирать травы для сушки

Рубить старые деревья		 Сеять, сажать, поливать и подкармливать овощные культуры
9 - 11 августа Убывающая Луна в Рыбах/Овне Поливать и подкармливать перцы, тыквы, кабачки, томаты, патиссоны, капусту и др.

Сушить, замораживать фрукты, делать соки

Готовить тару и помещения для хранения урожая осенних и зимних яблок и груш		 Закладывать плоды на долгое хранение
12 - 13 августа Убывающая Луна в Овне/Тельце Вносить удобрение под позднюю капусту
Убирать и класть на сушку севок чеснока и лук, выращенный из севка

Прищипывать брюссельскую капусту и плети тыквы

Собирать урожай для длительного хранения		 Пересаживать и размножать комнатные цветы
14 - 15 августа Убывающая Луна в Тельце/Близнецах Собирать урожай для долгого хранения, собирать органику для теплиц и парников

Очищать, прореживать и окучивать земляничные плантации

Поливать и подкармливать
овощные культуры

Бороться с сорняками и вредителями сада и огорода		 Рубить деревья на дрова
16 - 17 августа Убывающая Луна в Близнецах/Раке Обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники от болезней и паразитов

Обрезать старые ветки на смородине, крыжовнике, малине

Убирать старые земляничные плантации и сеять на них сидеральные травы

Собирать и перерабатывать созревшие овощи и ягоды		 Осуществлять обильный полив овощных и плодово-ягодных культур
18 - 19 августа Убывающая Луна в Раке/Льве Собирать и перерабатывать урожай овощных и плодово-ягодных культур

Собирать лук-репку, озимый чеснок

Рыхлить, перекапывать почву, бороться с вредителями сада и огорода		 Проводить какие-либо работы с растениями
20 августа Убывающая Луна во Льве  Осуществлять формирующую и омолаживающую обрезку смородины и крыжовника, вносить в грунт минеральные удобрения

Удалять больные и неурожайные деревья и кустарники

Готовить посадочные ямы для весенней посадки

Собирать урожай для сушки и консервирования		 Сажать любые растения, особенно плодово-ягодные
21 августа Новолуние (21.30)
Луна во Льве		 Готовить тару и места для хранения урожая осенних и зимних сортов яблок и груш

Убирать участок, жечь мусор		 Проводить какие-либо работы с растениями
22 августа Растущая Луна во Льве Собирать и перерабатывать ягоды и огурцы, умеренно поливать грядки с перцем, окучивать капусту

Полоть грядки, готовить компост		 Применять искусственные удобрения
Пересаживать садово-огородные культуры
23 - 24 августа Растущая Луна в Деве Собирать овощи и ягоды для быстрого употребления

Подкармливать органическими удобрениями кустарники и землянику

Готовить посадочные ямы для будущей посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников		 Собирать плоды и закладывать их на длительное хранение, консервировать
25 - 26 августа Растущая Луна в Весах/Скорпионе Собирать картофель для быстрого употребления

Высаживать саженцы кустов смородины в заранее приготовленные ямы		 Поливать растения – это может вызвать загнивание корней
27 - 28 августа Растущая Луна в Скорпионе Перекапывать почву, формовать грядки

Раскладывать под деревьями и кустарниками компост

Сажать озимый чеснок, луковичные растения		 Обрезать сухие ветви у деревьев и кустов, сажать деревья, размножать растения корнями

Собирать урожай, выкапывать луковицы цветов и корнеплоды
29 - 31 августа Растущая Луна в Стрельце/Козероге Собирать и перерабатывать урожай перцев, огурцов, кабачков и тыквы

Рыхлить и окучивать капусту

Опрыскивать ягодные кустарники от вредителей		  
Автор: Администрация Myslo, вчера, в 16:17 +1
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