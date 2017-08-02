Лунный календарь на август 2017 года
Уважаемые садоводы, огородники и цветоводы, в этом календаре указаны оптимальные сроки посадки и ухода за растениями.
|Дата
|Луна
|Можно
|Нельзя
|1 - 3
августа
|Растущая Луна в Скорпионе/Стрельце
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Сеять кресс-салат, шпинат, щавель для получения поздней зелени
Собирать урожай плодов и ягод для быстрого употребления
Удобрять почву
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Валить и сажать деревья, обрезать сухие ветви
Окучивать и пропалывать – бурьян может вырасти сильнее прежнего
|4 - 6
августа
|Растущая Луна в Козероге/Водолее
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Собирать и сушить зелень
Производить деление и пересадку многолетников
Сажать и пересаживать растения, зимующие в открытом грунте
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Собирать урожай корнеплодов и закладывать его на долгое хранение
|7
августа
|Полнолуние (21.12)
Луна в Водолее
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Обрабатывать почву: очищать, рыхлить, известковать, удобрять
|Рубить лес на дрова, сажать, обрезать деревья
Закладывать урожай на хранение и консервировать
|8
августа
|Убывающая Луна в Водолее
|Обрабатывать плодовые деревья и кустарники препаратами от болезней и вредителей
Собирать травы для сушки
Рубить старые деревья
|Сеять, сажать, поливать и подкармливать овощные культуры
|9 - 11 августа
|Убывающая Луна в Рыбах/Овне
|Поливать и подкармливать перцы, тыквы, кабачки, томаты, патиссоны, капусту и др.
Сушить, замораживать фрукты, делать соки
Готовить тару и помещения для хранения урожая осенних и зимних яблок и груш
|Закладывать плоды на долгое хранение
|12 - 13 августа
|Убывающая Луна в Овне/Тельце
|Вносить удобрение под позднюю капусту
Убирать и класть на сушку севок чеснока и лук, выращенный из севка
Прищипывать брюссельскую капусту и плети тыквы
Собирать урожай для длительного хранения
|Пересаживать и размножать комнатные цветы
|14 - 15 августа
|Убывающая Луна в Тельце/Близнецах
|Собирать урожай для долгого хранения, собирать органику для теплиц и парников
Очищать, прореживать и окучивать земляничные плантации
Поливать и подкармливать
овощные культуры
Бороться с сорняками и вредителями сада и огорода
|Рубить деревья на дрова
|16 - 17 августа
|Убывающая Луна в Близнецах/Раке
|Обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники от болезней и паразитов
Обрезать старые ветки на смородине, крыжовнике, малине
Убирать старые земляничные плантации и сеять на них сидеральные травы
Собирать и перерабатывать созревшие овощи и ягоды
|Осуществлять обильный полив овощных и плодово-ягодных культур
|18 - 19 августа
|Убывающая Луна в Раке/Льве
|Собирать и перерабатывать урожай овощных и плодово-ягодных культур
Собирать лук-репку, озимый чеснок
Рыхлить, перекапывать почву, бороться с вредителями сада и огорода
|Проводить какие-либо работы с растениями
|20 августа
|Убывающая Луна во Льве
|Осуществлять формирующую и омолаживающую обрезку смородины и крыжовника, вносить в грунт минеральные удобрения
Удалять больные и неурожайные деревья и кустарники
Готовить посадочные ямы для весенней посадки
Собирать урожай для сушки и консервирования
|Сажать любые растения, особенно плодово-ягодные
|21 августа
|Новолуние (21.30)
Луна во Льве
|Готовить тару и места для хранения урожая осенних и зимних сортов яблок и груш
Убирать участок, жечь мусор
|Проводить какие-либо работы с растениями
|22 августа
|Растущая Луна во Льве
|Собирать и перерабатывать ягоды и огурцы, умеренно поливать грядки с перцем, окучивать капусту
Полоть грядки, готовить компост
|Применять искусственные удобрения
Пересаживать садово-огородные культуры
|23 - 24 августа
|Растущая Луна в Деве
|Собирать овощи и ягоды для быстрого употребления
Подкармливать органическими удобрениями кустарники и землянику
Готовить посадочные ямы для будущей посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников
|Собирать плоды и закладывать их на длительное хранение, консервировать
|25 - 26 августа
|Растущая Луна в Весах/Скорпионе
|Собирать картофель для быстрого употребления
Высаживать саженцы кустов смородины в заранее приготовленные ямы
|Поливать растения – это может вызвать загнивание корней
|27 - 28 августа
|Растущая Луна в Скорпионе
|Перекапывать почву, формовать грядки
Раскладывать под деревьями и кустарниками компост
Сажать озимый чеснок, луковичные растения
|Обрезать сухие ветви у деревьев и кустов, сажать деревья, размножать растения корнями
Собирать урожай, выкапывать луковицы цветов и корнеплоды
|29 - 31 августа
|Растущая Луна в Стрельце/Козероге
|Собирать и перерабатывать урожай перцев, огурцов, кабачков и тыквы
Рыхлить и окучивать капусту
Опрыскивать ягодные кустарники от вредителей