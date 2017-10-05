Осенние заботы

Дачный сезон подходит к концу, участок опустел, почти весь урожай уже убран. Но расслабляться рано — в саду и на огороде еще много работы.

Октябрь — время для активного сбора яблок и груш. Плоды нужно аккуратно снять с дерева, перебрать и уложить на хранение. В это время также убирают корнеплоды моркови, свеклы, редьки для зимнего хранения.

После опадания листьев деревья необходимо обработать трехпроцентным раствором бордоской смеси. Хорошо бы полить на всю глубину корневища, это послужит хорошей влагозарядкой для дерева. Необходимо утеплить корневую систему деревьев навозом, сухими листьями и перегноем.

Начало месяца — хорошее время для посадки плодовых деревьев, как раз за несколько недель до начала заморозков. Саженцы сажают в приготовленные заранее посадочные ямы, там, где весной почва не будет затапливаться. Корни засыпают землей, уплотняют землю, поливают, защищают от проникновения грызунов.

После наступления морозов выкопайте хрен. В это время растение накапливает наибольшее количество питательных веществ. Корни выберите начисто, чтобы растение не разрасталось по всему участку.

В это же время убирают лук-порей. Лук выкапывают, отрезают перья, оставив кончик до 20 см, подрезают корневую мочку, связывают лук в пучки.

Все еще остается на грядках поздняя капуста, которая продолжает свой рост, поэтому ее нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями и не забывать поливать.

Это время подходит для посадки кустарников. Черную смородину сажают с наклоном, корни закапывают на 8 см в землю. Крыжовник сажают без наклона и только на 6 см углубляют. В октябре заканчивают обрезку малины. Побеги этого года осторожно пригибают к земле, закрепляют и укрывают, чтобы они лучше перезимовали.

Внесите удобрения и взрыхлите почву. Это может быть безотвальное рыхление плоскорезом или перекапывание с оборотом пласта. Лучше не разбивать комья земли для улучшения притока воздуха.

В октябре наступает время для подготовки грядок к зимнему посеву укропа, редиски, моркови, петрушки в мерзлую землю. Для этого запасают землю для засыпания семян и делают бороздки глубиной 1 см.